Med en lange på 30,1 kilo og 170 centimeter, og totalt rundt 400 kilo lange og sei i båten kunne vennegjengen returnere fra havet utenfor Fedje.

Kristian Mæland/Sverre Seem junior

– Det var helt vilt. Alle sto på dekk og gliste hele tiden. Rett og slett en fantastisk dag på havet, sier Kristian Mæland, som tok storfisken.

Tre timers fiske

Sammen med Anders Eik, Sverre Seem junior, Gjermund Isaksen og Henrik Vågenes, reiste han til havs med fiskeskipper Tore Gismervik fra Fedje fiske og bo klokken 08.00 mandag morgen, forteller nettstedet Hooked.

Klokken 09.00 var følget fremme på første fiskeplass, og tre timer senere måtte de bare gi seg for dagen. Da var stampene om bord fulle, og fiskernes armer og rygger stive.

– Kjørte fisken knallhardt

– Fem av langene var over 20 kilo, og det var få som var under 10 kilo. Et helt utrolig fiske, sier Mæland.

Kampen med den store langen beskrives slik:

– Jeg kjørte fisken knallhardt, men det ble et par utras. Ellers var det stort sett rulling og ren tyngde.

– Folk fisker på feil sted

– Er dette hverdagskost, skipper Gismervik?

– Lange kan vel bli opp i 50 kilo. På stang ligger vel rekorden i Norge på rundt de 40. Over 30 kilo på stang ser man kanskje en gang i året.

– Hva er hemmeligheten?

Kristian Mæland/Sverre Seem junior

– Vi drar langt til havs, og har brukt mye tid på å finne de riktige fiskeplassene. Når fritidsfiskere sier at de ikke får fisk, så er det fordi de fisker på feil sted, med galt redskap og på feil måte.

Speedsjarken han bruker på fisketurene er nesten 40 fot stor.