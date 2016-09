Daglig leder forteller om betydelige skader på fryselageret, men onsdag går produksjonen som normalt.

Onsdag morgen var de ansatte tilbake på jobb på Austevoll Laksepakkeri, til tross for den dramatiske brannen kvelden før.

– Vi har kjørt i gang produksjonen. Alle ansatte har det bra. Jeg må berømme brannvesenet med jobben de gjorde for å redde mest mulig, sier daglig leder Ivar Helge Melingen.

Han forteller at det er betydelige skader på fryselageret, der brannen oppsto. Det fører til begrenset lagerkapasitet, men brannen har ikke ført til skader på produksjonsutstyret.

– Dermed klarer vi å holde produksjonen i gang, sier han.

Fakta: Austevoll laksepakkeri Etablert i 1975. Bearbeider og konserverer fisk og fiskevarer. Heleid av Austevoll Seafood ASA. Har rundt 150 ansatte.

Ingen ansatte skadet

Omtrent 25 ansatte var på jobb da brannen startet i 20.30-tiden tirsdag kveld. Melingen forteller at de alle holdt til på den andre siden av bygget, og at det har gått bra med dem.

Selve brannområdet var ikke frigitt da BT snakket med Melingen onsdag formiddag.

– Jeg vet ikke mer om hvordan brannen oppsto, det blir bare spekulasjoner, sier han.

Store mengder svart røyk veltet ut over området tirsdag kveld, og beboere ble bedt om å slå av ventilasjonsanlegg.

– Det er bare å beklage overfor naboene, men det er sånt som kan skje, sier Melingen.

– Trolig elektrisk anlegg

Brannen ble meldt slukket i 00.30-tiden natt til onsdag, rundt fire timer at den oppsto. Brannmannskapene har returnert, men folk fra bedriften ble på stedet gjennom natten, opplyser 110-sentralen onsdag morgen.

Litt etter midnatt meldte brannsjef i Austevoll, John Levi Weløy, at de tror de har funnet opphavet til brannen.

– Vi antar det har startet ved det elektriske anlegget og maskineriet rundt fryselagrene. Her har det brent kraftig, sa Weløy.

2211-tipser

Brannalarm fra truckhall

Det var klokken 20.32 at 110-sentralen i Hordaland meldte om brannen i Austevoll laksepakkeri på Storebø i Austevoll. En automatisk brannalarm hadde blitt utløst fra en truckhall på stedet.

– Austevoll brannvesen har sine mannskaper på stedet, og får assistanse fra en båt. Vi har fått tilbakemelding om at det siver en del røyk ut fra bygget, sa Stig Tetler i 110-sentralen.

Klokken 20.40 var Austevoll brannvesen i gang med å undersøke nøyaktig hvor røyken kom fra. Få minutter senere informerte operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt om at brannvesenet var på vei inn i bygget.

Austevoll: fremdeles åpen ild - 20 tonn ammoniakk i bygget - i verste fall må Storebø evakueres. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) September 13, 2016

Vurderte storstilt evakuering

Klokken 21.07 brant det fortsatt i pakkeriet. Brannvesenet meldte da at de var i gang med slukkingen.

– Fremdeles åpen ild. 20 tonn ammoniakk i bygget. I verste fall må Storebø evakueres, skrev politiets operasjonssentral klokken 21.16.

Beboere i området ble bedt om å holde seg innendørs, lukke vinduer og slå av sine ventilasjonsanlegg. En krisestab ble opprettet i kommunen.

Det skal imidlertid ikke ha vært helseskadelig røyk i luften.

Trengte ekstra vifter

Klokken 21.34 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen og var i gang med etterslukking. Ifølge brannvesenet var det ikke fare for at ammoniakken i bygget skulle antennes.

Brannen var fortsatt ikke slukket da BT snakket med Stig Tetler ved 110-sentralen over to timer senere.

– Brannvesenet har imidlertid kontroll på brannen, og en restverdibil er kommet frem til stedet. Nå sendes det ekstra vifter, for å få bukt med all røyken i lokalet, sa Tetler klokken 23.50.

En drøy halvtime senere ble brannen meldt slukket.

Sporadiske flammer fortsatt, brannvesenet jobber med dette. Koordineringsmøte mellom politi, brann og Kommunens krisestab kl 22. — Politiet i Hordaland (@Hordalandpoliti) September 13, 2016

– Betong begynte å rase ut

En tipser på stedet fortalte at beboerne i området søkte ly innomhus og lukket vinduer. Veiene på Storebø har også vært sperret, ifølge tipseren.

Leder av Austevoll laksepakkeri, Ivar Helge Melingen, sa til lokalavisen Marsteinen at det var mennesker på jobb da brannen startet, og at den dermed ble varslet raskt.

Brannsjefen i Austevoll, John Levi Weløy, sa til avisen at det har vært så sterk varmeutvikling på stedet at betong begynte å rase ned fra bygget.

Flere bygg evakuert

Video fra brannen viser store mengder tykk, svart røyk som dekker pakkeriet og omkringliggende bygg. I tillegg til pakkeriet ble også bygget til Distric Offshore (DOF) evakuert på grunn av all røyken.

Ingen kom til skade i brannen, men de materielle skadene på bygget skal være store.

Ifølge operasjonsleder Kronen vil nok ikke politiet ha et klart svar på hvordan brannen oppsto før tidligst onsdag morgen.