Etablert i 2002 for å fremme smarte reisevalg og bærekraftig byutvikling.

Varer i år fra 16. til 22. september. 48 land og 33 norske kommuner deltar med aktiviteter tilpasset årets tema: «Reis smart. Det lønner seg.»

Ble innledet fredag med Park(erings) dag, med kunst og aktiviteter på parkeringsplasser i Bergen sentrum. Lørdag er det bilfri dag. Flere sentrumsgater stenges og åpnes for familieaktiviteter.

Søndag er gådag med fokus på snarveier. Folk oppfordres til å dele sin snarvei på Instagram-konkurransen #snarveibergen. Innbyggernes beste tips om snarveier legges ut på bergensprogrammet.no.

Mandag er det gratis sykkelservice ved Sletten senter, AdO Arena/Amalie Skram, Øyrane Torg og Lagunen. Tirsdag er kollektivdag, der alle oppfordres til å la bilen stå og reise kollektivt. Onsdag avsluttes mobilitetsuken med at Norsk institutt for samkjøring (NIFS) utfordrer bergenserne til å gjøre et verdensrekordforsøk på samkjøring.