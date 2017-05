– Han har manipulert en hel gjeng

MOT SLUTTEN: Straffesaken mot Gunnar Nordhus, kjent som voldsforsker og snackbareier, går mot slutten - nesten et tiår etter at etterforskningen startet. I retten er han tiltalt for grovt bedrageri. En medtiltalt takstmann mener Nordhus skaper en tillit rundt seg som gjør at han klarer å manipulere folk. FOTO: Knut E. Wang (Arkiv)