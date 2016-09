UROTERAPEUT: Olfrid Amanda Kloster vet at det finnes bedre råd når du lekker.

– Uroterapeut - det høres ut som om du jobber med urolige folk?

– Ja, det er litt morsomt at du sier det. Jeg er sykepleier, og da jeg skulle begynne på denne videreutdannelsen, fikk jeg tilsendt fagplanene som hørte til psykiatrisk sykepleie. Til og med de på kontoret på Høgskolen trodde i farten at det handlet om psykiatri. Det er en ganske ny utdannelse. Jeg jobber med pasienter som har dysfunksjoner i nedre urinveier.

– Hvem sliter mest med urinlekkasje - kvinner?

– Det vil jeg ikke si. Det er mange menn også som sliter, og plagene kan ha forskjellige årsaker. Vi har mange menn her hos oss på poliklinikken.

– Hvordan påvirker disse problemene livene til folk?

– Det kan være veldig sosialt invalidiserende. Mange som får smålekkasjer når de blir eldre tror at dette er en del av den normale aldringen, og dermed oppsøker de ikke ekspertise for å bli kvitt problemet. Vi ser at enkelte kommer til oss med underbuksen full av papir. De vet ikke at det finnes hjelpemidler til det de oppfatter som småplager.

– Så det finnes hjelpemidler?

– Ja, og de kan få hjelpemidler på blå resept. Da slipper de å blakke seg på å kjøpe produkter i dagligvarebutikken. Det finnes bleier og bind, og dråpesamlere for menn.

– Dråpesamlere?

– Det er en liten bleie som ikke vises. Det er bare en trekant som ligger foran i undikken. Man kan gå til fastlegen sin og få resept på disse hjelpemidlene.

– Hva skjer når folk med disse problemene kommer til dere på Haukeland?

– Vi snakker om det, og de må levere drikke- og tisseliste. I to døgn må de tisse i et litermål, og så må de skrive ned tidspunkt og mengde. Da får vi et godt bilde av hvordan de har det i det daglige. Mange har det slik at de må på do hele tiden. Det er ingen som har så god oversikt over bergenske toaletter som den urologiske pasienten.

– Da må livet bli vanskelig i det daglige?

– Døgnet deres blir ofte styrt av vannlatingen, og de vegrer seg for å besøke familie og venner på grunn av dette problemet. Det blir vanskelig å reise. Har du barnebarn langt unna, blir det nesten uoverkommelig. Ferier er også problematisk. Én pasient sa at han betalte konen for å ta datteren med til Syden, bare han slapp å være med.

– Skammer folk seg over dette?

– Både òg. Mange sier det i en bisetning når de er hos legen for andre ting. Det er nok en del skam forbundet med dette, ja. De som har lekkasjer går med svarte bukser hele året, for at lekkasjen ikke skal vises så godt.

– Hvorfor kan man tisse på seg når man ler?

– Ja, vi har jo det vi kaller latterinkontinens. Den minner om den lekkasjen du får når du hoster, nyser eller hopper trampoline. Man har ikke en god forklaring på dette, men det handler om muskler som slapper av.

– Er løsningen å slutte å le?

– Nei, nei! De må ikke slutte å le!