To leteaksjoner pågår for fullt, menTomasz Ziolkolowski fra Polen (30) og Aidas Kackiukas (40) fra Litauen er fortsatt sporløst forsvunnet.

Store mannskaper har trålet terrenget rundt Ulvik etter den savnede polakken, mens et omfattende søk også er utført etter litaueren som er forsvunnet fra Brekkhus ved Evanger.

Helikoptre i sving

– I tillegg til bakkemannskaper vil vi også i dag ha helikoptre i sving i begge leteområdene. I Ulvik blir et Airlift-helikopter satt inn. Ved Evanger blir det søkt med en Sea King-maskin, opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt.

I aksjonen ved Ulvik har også båt vært i bruk ettersom Ziolkolowski sist ble sett nær Solsævatnet søndag formiddag.

Uten spor

I forbindelse med søket rundt Evanger oppfordret politiet i går beboere i området Evanger-Eksingedalen om å sjekke hager, uthus, garasjer og lignende.

– Håpet svinner. Det begynner å bli et mysterium hvor de har tatt veien. Vi har ikke fått inn noen nye spor. Det er store områder som gjennomsøkes og et svært omfattende arbeid. Hvor lenge aksjonene skal pågå er foreløpig til vurdering. Vi holder det gående ut over dagen. Senere i dag vil det bli tatt stilling til om leteaksjonene skal trappes ned i helgen, sier Kolltveit.

Fylkeslegen avgjør

Det er fylkeslegen i samråd med politi som tar stilling til hva som skal skje videre.

– Vurderingene vil blant annet være hvor stor sjanse det er for å finne noen av de savnede i live, og når letingen eventuelt skal gå over til å være et søk etter omkomne, sier operasjonslederen.

Politihelikopter

Leting ved Evanger ble torsdag blant annet konsentrert om bratte skrenter der et politihelikopter var hentet fra Gardermoen.

– Vi fulgte sporet med et par sandaler som ble funnet 600 meter fra litaurerens bopel på Brekkhus, men uten resultat.

Styrker fra Sivilforsvaret, Røde Kors, Norske Redningshunder og Heimevernet er blant de som deltar i aksjonene.

Beskrivelse av de savnede

Tomasz Ziolkolowski fra Polen (30) ble meldt savnet tirsdag etter at han ikke dukket opp på jobben sin i Ulvik i Hardanger etter helgen. Politiet gikk ut med navn og bilde i samråd med pårørende. Siste observasjon var søndag da han ble sett med turklær, antakelig i retning Kristinuten - et fjell på cirka 900 meter. Polakken beskrives som190 cm høy, blondt hår og trolig iført beige eller militærgrønn jakke.

Aidas Kackiukas (40) fra Litauen ble sist sett tirsdag 6. september klokken 06.00. Han er savnet fra Brekkhus,13 kilometer nord for Evanger, i Voss kommune. Litaueren beskrives som rundt 170 cm, mørkblond i håret med viker og slank kroppsbygning.