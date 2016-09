– Galskap. Noen må ta ansvar, sier en forbipasserende sjåfør.

Det er på Skjergardsvegen riksvei 555 like ved Sartor Storsenter at arbeidet nå pågår.

– Ringte politiet

– Unger med ransel passerer under fjellet. Her er ingen sperring av gang- og sykkelstien. Jeg har ringt politiet, men de ber meg anmelde saken. Her nytter det ikke med anmeldelse. Forbipasserende må stoppes før det skjer noe alvorlig, sier sjåføren, som selv jobber i entreprenørbransjen og har erfaring med boring og sprengning.

Han mener det i det minste burde vært en vakt på stedet som kunne stoppet gående, eller at man hadde ventet med arbeidet til skoleunger hadde passert.

Så fem skolebarn

– Da jeg satt i køen mot byen, så jeg fem skolebarn med ransler som passerte stedet. Med boring i fjellet like ved kan en stein komme deisende når som helst. Lite gjennomtenkt veiarbeid, sier den rystede sjåføren.

Statens vegvesen arbeidet på et fylkesveianlegg som har navnet Storskaret-Arefjord. Dette anleggsarbeidet kommer så vidt i berøring med riksvei 555.

Befarer anlegget

– Vi er nå på stedet og befarer. Arbeidet foregår innenfor et område vi har sperret av. Gang- og sykkelstien som går forbi er sikret mot steinsprang. Dette anser vi for å være fullt forsvarlig anleggsdrift og ikke farlig, sier byggeleder Camilla Bakervik i Statens vegvesen.