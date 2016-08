Målene må stå fast: Bryggen skal være med bybane og uten biler, og helst skal det skje uten «bymiljøtunnelen».

Selv om kampen om bybanetraseen er avgjort, er ikke konflikten over. Det blir ikke lett å fjerne bilene fra Bryggen, men det må gjøres. Av hensyn til verdensarven og alle som ferdes i sentrum, må byrådet finne en løsning.

Det viktigste i byutviklingspolitikken er å fortette, bygge ut kollektivtilbudet og gjøre det lettere å sykle og gå. Da blir det vanskelig å forsvare en biltunnel i sentrum.

Likevel mener Statens vegvesen at det er nødvendig. I en fersk utredning om ringvei øst konkluderer veivesenet med at Bryggen ikke kan gjøres bilfri uten å bygge «bymiljøtunnelen», tidligere kjent som Skansetunnelen.

Årsaken er at ringveien ikke vil ta unna nok av trafikken til at det er forsvarlig å flytte bilene til Fløyfjellstunnelen.

Analysen må tas på alvor, men slike utredninger må også leses kritisk, og ikke ses på som en fasit. Det vil ta lang tid før ringvei øst og bybanetraseen nordover er ferdige. Innen den tid bør drivstoffavgiften være høyere og kollektivtilbudet bedre. Det endrer forutsetningene.

Utredningen legger nemlig til grunn at rutetilbudet for buss forblir på dagens nivå, og ser ikke ut til å inneholde en vurdering av hvordan Bybanen kan avlaste trafikken. Kun effekten av økte bomtakster og veikapasitet er vurdert.

En «bymiljøtunnel» vil selvsagt gjøre det lettere å stenge gater i sentrum. Spørsmålet er om det er verdt prisen. Med en ny vei kan konsekvensen bli mer biltrafikk i sentrum, ikke mindre.

Bompengene som skal finansiere tunnelen utgjør en begrenset sum. Den må fordeles på flere gode prosjekter. Blant dem er Bybanen og gang- og sykkelveier, som er tiltak som bidrar til å nå klimamålene.

Et av de bedre argumentene for bymiljøtunnelen som forutsetning for å gjøre byen bilfri, er behovet for en avlastning for Fløyfjellstunnelen. Med en velfungerende ringvei øst burde det argumentet falle bort.

Ringveien vil flytte gjennomgangstrafikken ut av sentrum, men veivesenet mener det ikke er nok. Det er alarmerende, og viser at mer må gjøres for å få ned biltrafikken i Bergen.

Det er ikke til å stikke under stol at folks hverdag blir rammet negativt av dyrere og lengre bilturer. Å stenge av veier eller innføre begrensende tiltak, skaper problemer. Derfor er det avgjørende at bilbegrensingen møtes med alternative tilbud; det må bli lettere å gå, sykle eller reise kollektivt.

Det bør være gjennomførbart for strekningen mellom Eidsvåg, Sandviken og sentrum.

Bybanen skal gå langs Bryggen, og Bryggen skal bli bilfri. Byrådet må ikke vike på grunn av veivesenets utredning, men ta utfordringen og finne de gode løsningene. Det er politikerne som skal ta beslutningene, ikke Statens vegvesen.