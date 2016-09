Avsettelsen av president Dilma Rousseff er en bekreftelse på hvor sykt Brasils politiske system er.

Onsdag denne uken ble et av de mest dramatiske politiske fall i nyere tid bekreftet. Da vedtok flertallet i senatet i Brasils nasjonalforsamling å avsette president Dilma Rousseff. Riksrettssaken var en farse, motivert av helt andre grunner enn juss, og Rousseff har anket avgjørelsen til høyesterett.

I denne saken finnes det ingen vinnere. De største taperne er Brasils parlamentariske system og folket selv.

Brasil er verdens syvende største økonomi, med verdens femte største befolkning. Det er ikke likegyldig at skjebnen til en nasjon med så stort økonomisk potensial er i spill.

Over 100 norske selskaper har betydelige investeringer i landet, de fleste av dem i oljeindustrien. Statoil har nettopp inngått omfattende oppkjøp i oljefelt utenfor Brasils kyst, og skal investere tungt de neste årene.

Dette skjer i en tid da både oljeindustrien og Brasils økonomi er i krise, og råttenskapen i landets politiske elite er blottstilt.

Utgangspunktet for saken mot Rousseff er at regjeringen hennes skal ha manipulert statsbudsjettet før presidentvalgkampen i 2014, ved å overføre penger fra statlige banker direkte til finansdepartementet.

Hensikten var å skjule landets enorme gjeldsproblem. Dette har vært en vanlig praksis hos flere av Rousseffs forgjengere. Men det aldri har vært ansett som et lovbrudd, selv ikke av domstolene.

Opposisjonen har likevel brukt dette som grunnlag for å fjerne en brysom og venstrevridd president. Den egentlige årsaken er rent politisk.

På den ene siden handler det om Brasils enorme økonomiske problemer. Arbeiderpartiregjeringen har fått skylden for inflasjon og voksende arbeidsløshet. Det har gjort Rousseff svært upopulær i Brasil, også blant hennes egne.

En annen faktor er det som trolig er verdenshistoriens største korrupsjonsskandale. Nesten hele det politiske establishment har beriket seg på den systematiske svindelen av det statlige oljeselskapet Petrobrás. Bortsett fra Dilma Rousseff.

Riksrettssaken har altså ingenting med disse sakene å gjøre. Men det er åpenbart at mange som har vært med på å avsette Rousseff, har en egen interesse i at korrupsjonsssakene blir avsluttet så fort som mulig.

Den næringslivsvennlige Michel Temer, som nå er innsatt som president, er ingen frelser. Han risikerer også å bli stilt for riksrett, på samme skrøpelige grunnlag som Rousseff.

Over halvparten av medlemmene i riksrettskommisjonen, og like mange i senatet, er under etterforskning for alvorlige økonomiske forbrytelser. Mange av dem håper avsettelsen av Rousseff fører til at korrupsjonssakene blir gjemt bort og glemt.

Et politisk system er avhengig av folkets tillit. I Brasil er den ikke-eksisterende. Riksrettsprosessen mot Dilma Rousseff har vært uverdig, og drevet av politikernes egeninteresse, ikke borgernes. Det er triste tider for demokratiet i Brasil.