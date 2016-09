Narkotikapolitikken trenger et taktskifte. Nå er det håp om at Høyre kan bidra.

Den største bremsen i norsk ruspolitikk har et navn: Bent Høie. Helseministeren fra Høyre har konsekvent sagt nei til tiltak som kunne bedret situasjonen for avhengige. Nå er det bevegelser innad i Høyre, og statsråden bør lytte.

Han bør si ja til brukerrom og heroinassistert behandling. Fordi det kan redde liv.

Et knapt flertall i Høyres programkomité har gått inn for de to tiltakene. Komiteens nestleder Nikolai Astrup sa til Aftenposten at «det å straffeforfølge tunge misbrukere og møte deres lidelser med straff er et feilskjær».

Det er en helt nødvendig erkjennelse, som også må føre til nye ruspolitiske virkemidler.

Programmet for inneværende periode sier verken ja eller nei til brukerrom eller heroinassistert behandling. Det har gitt Høie et handlingsrom. En liberal helseminister fra Høyre kunne sagt ja, men partiets konservatisme har fått styre.

Senest i april sa Bent Høie nei til et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo. Hans uvilje er ikke fundert i kunnskap, men i et merkelig ideologisk prinsipp. I det minste bør man forvente en helseminister som er villig til å undersøke om tiltak kan ha en ønsket effekt.

Allerede finnes det nok kunnskap til å si ja. Mens Norge har holdt en konservativ linje på toppen av overdosestatistikken, har andre land gått foran. Erfaringen er positiv.

Heroinassistert behandling kan gi enkelte bedre liv. Når tunge avhengige mottar rusmiddelet gjennom et behandlingsopplegg, fungerer de bedre i hverdagen. Erfaringen fra blant annet Frankfurt viser nedgang i nyrekruttering, kriminalitet og overdosetall.

Tilbudet skal hjelpe dem som ikke fungerer så godt med legemiddelassistert rehabilitering (Lar), og som ikke har utsikter til å bli kvitt avhengigheten. Behandlingsformen er aktuel for kun noen få brukere. Derfor er det ingen mirakelkur, men derfor er det heller ikke så radikalt som Høie fremstiller det som.

Programkomiteen går også inn for å forbedre sprøyterommene. I dag er sprøyterommet i Oslo landets eneste, og Bergen skal åpne sitt denne høsten. Tilbudet gir heroinavhengige trygge omgivelser for å ta rusmiddelet. Skulle de ta en overdose, er kompetent helsepersonell tilgjengelig.

Problemet er at sprøyteromsforskriften er svært restriktiv. Heroin kan kun injiseres, ikke røykes. Dette vil programkomiteens flertall endre, mot Høies vilje.

«Å røyke heroin på sprøyterom kan umulig være et tiltak mot overdose», sa Høie til Aftenposten. Det er en oppsiktsvekkende kunnskapsløs uttalelse.

Helsedirektoratet omtaler det å få heroinavhengige til å bytte fra sprøyter til røyking som «På lengre sikt det mest effektive tiltaket for å få ned antall overdosedødsfall.»

Rusavhengige som til høsten oppsøker det nye sprøyterommet i Bergen, vil få beskjed om at de ikke kan røyke heroin. I stedet kan de motta en brosjyre fra helsepersonellet med beskjed om at de har større sjanser for å leve dersom de bytter til røyking.

Rusavhengige er borgere med rett på et best mulig helsetilbud, i likhet med alle andre syke nordmenn. De fortjener ikke et annenrangs tilbud. De bør ikke miste livet i en politisk kamp med ideologiske skylapper.