Vegen over Hardangervidda må ikkje bli gløymd.

Statens vegvesen si konseptvalsutgreiing (KVU) for framtidas veg mellom Voss og Gol konkluderer med at Rv 52 over Hemsedalsfjellet er eit betre alternativ enn Rv 7 over Hardangervidda. Både når det gjeld samfunnsøkonomisk nytte, måloppnåing, trafikkgrunnlag og topografi.

Frå før har vegvesenet tilrådd E134 over Haukeli som det sørlege alternativet for heilårsveg mellom aust og vest.

Konklusjonane er naturleg nok eit slag i trynet for sterke interesser i Indre Hardanger, Bergen og Hordaland, som har jobba for Rv 7 over Hardangervidda. Dei har også gode argument for saka si.

Riksveg 7 vil vere best for bergensregionen. Riktig nok slår vegvesenet fast at beste alternativ over Hemsedal er 25 minuttar raskare enn dyraste konsept for Rv 7. Men dette treng ikkje verte avgjerande. Det finst fleire viktige premissar.

Hardangerbrua har sidan opninga stått der som ein sterk drivar for heilårsveg over Hardangervidda. Ei anna utfordring er at indre Hardanger vil hamne i skuggen av samfunnsutviklinga, midt mellom dei to nye stamvegane, dersom det nordlege alternativet vert vald.

Å hevde at RV 7-alternativet er drive fram av folk som eig hytter aust for Vidda, er lettvint og usakleg. Vegen vil vere viktig for næringsutvikling både i Hardanger og i øvre Hallingdal. Dessutan vil turisme som næringsveg berre vekse i framtida. Dei indre regionane bør få ta del i denne utviklinga.

Nok eit godt argument er trygginga av levekåra til villreinen på Hardangervidda, som KVU-en kanskje ikkje tek stort nok omsyn til. I dag kan riksvegen når som helst bli stengd for trafikk, av omsyn til dyra.

I KVU-en er konseptet for Rv 7 med lang tunnel under Dyranut det klårt dyraste. Men dette vil gjere vegen vintersikker, og samstundes løyse utfordringa med villreinen.

Dessutan finst det eit rimelegare alternativ for Hardangervidda, med korte tunnellar. Dette er prissett ca. to milliardar kroner lågare enn det dyraste alternativet over Hemsedal.

Enkelte jublar for RV 52 i nord, fordi dei meiner det automatisk vil utløyse støtte for ein ny diagonal mellom Odda og Bergen, som forlenging av E134. Dei er i overkant optimistiske.

Eit slikt prosjekt vil bli særs kostbart, med ny bru over Hardangerfjorden. I konkurranse med ny E16, ny E39 og nye stamvegar mellom aust og vest, vil det neppe bli prioritert i overskueleg framtid.

Hotellet i Ullensvang: Sliter med å tjene penger.

Statens vegvesen planlegg veg. Politikarane pliktar å sjå samferdsleprosjekt av denne typen i større perspektiv.

Jernbane bør også vera ein del av rekneskapen når kommunikasjonslinene mellom aust og vest skal planleggjast. Bergensbana må rustast opp og gjerast konkurransedyktig med vegtransport. Det vil også kunne ha stor verdi for Hallingdal.

Men for dei indre delane av Hordaland er det berre nytt vegsamband som kan knyte regionen tettare saman.

KVU-en skal no på høyringsrunde og kvalitetssikrast av eksterne ekspertar. Politikarane må vurdere heilskapen i eitt av dei viktigaste utviklingsprosjekta for landet i tiåra framover.

Då må også argumenta frå Bergensregionen vege tungt.