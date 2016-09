Regjeringa må ta omsyn til artsmangfaldet rundt Øystesevassdraget og seie nei til utbygging.

Høgre-Frp-regjeringa skal i haust avgjere om Øystesevassdraget skal byggjast ut til kraftproduksjon. Den fornybare gevinsten ved utbygging er så liten at den ikkje forsvarar eit så omfattande inngrep i det norske naturlandskapet. Svaret frå regjeringa bør vere eit endeleg nei. Øystesevassdraget må få varig vern.

Ei utbygging av Øystesevassdraget har vore diskutert i årevis. Likevel er ikkje saka godt nok opplyst. Det er slik at utbyggjar sjølv bestemmer kven som skal utføre konsekvensutgreiingar. Øystese Kraft sine konsulentar fann berre tre raudlista artar i si undersøking. Då Naturvernforbundet, Bergen Turlag og Norges jeger- og fiskeforbund leigde inn stiftinga Biofokus til å gjere eigne undersøkingar, var resultatet 14 truga artar. Det gir grunn til uro. Det er lite tillitvekkjande at det er så stor skilnad mellom dei to undersøkingane.

Dermed er det umogeleg å vere sikker på kva slags konsekvensar ei utbygging vil ha for naturmangfaldet i Øystesevassdraget. Då Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefalte Olje- og energidepartementet å seie ja til utbygging, hadde dei altså ikkje godt nok grunnlag. I den siste rapporten går det og fram at ei utbygging i den nedre delen av vassdraget kan få fatale konsekvensar for artane i området rundt fossefallet.

Dette må olje- og energiminister Tord Lien (Frp) ta omsyn til når han skal vurdere utbygginga, sjølv om den siste rapporten ikkje var kjend på tidspunktet NVE anbefalte utbygging.

Utbygginga i den øvste delen av vassdraget gjev BKK ein auke i produksjonen som svarar til straum til 2700 husstandar i eitt år. Det er mindre enn ein prosent av kraftselskapet sin produksjon. BKK argumenterer med at sjølv mindre utbyggingar vil bidra til at Norge klarer det såkalla grøne skiftet.

Argumentet er ikkje godt nok. Sjølv om det er avgjerande at Norge og resten av verda lukkast med omstilling til meir berekraftig energiproduksjon og – bruk, er den miljøvennlege gevinsten av utbygginga altfor liten. Utbygginga av vassdraget vil gripe inn i eit urørt naturområde, ein stor miljøverdi i seg sjølv.

Også reiselivet og turistnæringa ønskjer å verne Øystesevassdraget. Dei appellerer no til næringsminister Monica Mæland (H), som og har ansvar for reiseliv, og ber statsråden gjere det ho kan for å stanse utbygginga. Eit av Norges største fortrinn og ein av våre største merkevarer er at vi har ein natur som er vakker, vill og ikkje utbygd. Sjølv om opplevingsturisme utgjer ein liten del av turismen i Norge, er den i sterk vekst. Valfartinga til Trolltunga, ikkje langt frå Øystese, viser at stadig fleire vil oppleve spektakulær natur. Den må ikkje ofrast.

Norge er allereie ein stor produsent av rein og fornybar energi. For å klare det grøne skiftet, bør meir av energiproduksjonen kome frå fornybare kjelder. Men i jakta på rein energi, må ein ikkje rasere naturen og det mangfaldige dyrelivet. Difor må Øystesevassdraget vernast.

I ein tidlegare versjon av denne leiarartikkelen stod det at det var BKK sine konsulentar som fann tre raudlista artar. Det rette er at det var Øystese Kraft sine konsulentar.