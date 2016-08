Salget av Fjord1 er en studie i dårlig prosess. Håpet er at den nye eieren har høye ambisjoner.

Fredag ble Fjord1 formelt solgt, fra Sogn og Fjordane fylkeskommune til Havilafjord AS. Prosessen har splittet både fylke og fylkesting. De eneste som har tjent på fadesen er tre konsulenter fra Oslo.

Det er bare å håpe at det endelige salget kan sette punktum for striden og føre til positiv utvikling for Sogn og Fjordane.

Les hele historien her: Fjord1 Cowboys

Et splittet fylkesting har jobbet med å selge sin majoritetsandel i Fjord1 siden 2013. Høsten 2014 ble tre eksterne konsulenter leid inn. Året etter vedtok fylkestinget - med knappe 16 mot 15 stemmer - å selge til konkurrenten Torghatten, i tråd med konsulentenes råd. I sommer stanset Konkurransetilsynet salget. Da hadde minoritetsaksjonær Per Sævik i Havilafjord allerede krevd forkjøpsrett, og truet med rettssak.

De politiske og økonomiske omkostningene ved en rettssak ville vært høye, og salget var nok beste utvei slik saken utviklet seg. Men man kan bare spekulere i hva den mislykkede prosessen har kostet Sogn og Fjordane - både økonomisk, politisk og følelsesmessig.

Prosessen førte fylkeskommunen og ferjeledelsen inn i diplomatisk krise. Både styreleder Reidar Sandal og konsernsjef Dagfinn Neteland i Fjord1 trakk seg i protest mot salget til Torghatten.

Det er åpen krigføring mellom fylkesordfører Jenny Følling (Sp) og fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes (Ap). Strid for åpen scene i et politikerkollegium er ikke akkurat tillitvekkende.

De eksterne rådgiverne har fakturert 11 millioner kroner for jobben. Kvaliteten på rådene er omdiskutert.

Det er åpenbart at en fusjon mellom to av de fire aktørene i det norske fergemarkedet ville hemmet konkurransen. Det fremstår paradoksalt at konsulentene ikke skal ha advart mot at Konkurransetilsynet ville stoppe et salg til Torghatten, mens de advarte mot en fusjon med Norled, som er et betydelig mindre selskap.

Hvis dette stemmer, fremstår tilfellet Fjord1 som nok et stygt eksempel på at politikere i Distrikts-Norge er et lett bytte for profitthungrige konsulenter.

Det eneste positive er en klausul i aksjeavtalen, som gjorde at det var Torghatten som satt igjen med millionregningen, ikke fylkeskommunen.

Med det nye anbudsregimet i 2001 ble det mindre naturlig for en gjeldstynget fylkeskommune å drive landets største fergeselskap. Nå er det lite annet å gjøre enn å se fremover.

Det viktige spørsmålet er hvilke ambisjoner Per Sævik har for ferjedriften.

Mye tyder på at kjøpet primært er strategisk. Havila-konsernet har tapt mye på offshorerederiet sitt, og ferjemarkedet er enn så lenge en trygg havn.

Fjord1 har potensiale til å bli et slagkraftig selskap som kan lede an i det grønne skiftet. Det avgjørende er om Havila-ledelsen har vilje og finansielle muskler til å drive innovativ næringsutvikling i Sogn og Fjordane.