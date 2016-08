EUs gigantkrav mot Apple er ikke bare historisk, men svært gledelig. Usosial skatteplanlegging må bekjempes.

Apple har i flere år drevet aktiv skatteplanlegging gjennom sin virksomhet i Irland. Det har resultert i en selskapsskatt på 0,005 prosent. At ett av verdens største teknologiselskaper knapt betaler skatt, er ikke bare konkurransevridende. Det er å frarøve fellesskapet midler. Det er gledelig at EU nå viser historisk handlekraft for å hindre dette. Forhåpentlig kan dette føre til en samordning av skattesystemene i EU-landene.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager avsa tirsdag dommen over Apples skatteavtale med Irland. Den amerikanske teknologigiganten kreves for 120 milliarder kroner fordi EU mener skatteavtalen med Irland er konkurransevridende og i praksis ulovlig statsstøtte.

Irland har etablert slike avtaler med flere multinasjonale giganter, for å sikre økonomisk vekst og arbeidsplasser i landet sitt. Irland ble hardt rammet av finanskrisen i 2008. Avtalene med 1000 internasjonale selskaper, blant annet multinasjonale selskapene Apple, Starbucks og Google, har gitt mange tusen arbeidsplasser i øystaten.

Det er forståelig at et land i økonomisk krise ønsker å sikre arbeidsplasser og økonomisk vekst. Men å gi skattefordeler til utvalgte multinasjonale selskaper, undergraver hele det økonomiske systemet som Irland er en del av. Det hindrer konkurranse. Det hindrer en sunn og fri handel på det europeiske kontinentet.

Slik skatteavtalene er utformet, kan Apple og andre selskaper overføre inntekter fra ett land til lavskatteregimet i Irland, fordi hovedkontoret er plassert der. Apple betaler en selskapsskatt på 0,005 prosent. Normal skatt i Irland er 12,5 prosent, en fra før lav skatt sammenlignet med de andre europeiske land. Skatteparadiser hører ikke hjemme i EU.

I en stadig mer globalisert økonomi skal det ikke spille noen rolle hvor hovedkontoret er plassert. Selskapene konkurrerer i samme marked, over landegrensene. Den type skatteplanlegging som Irland har latt de multinasjonale gigantene drive med, har ingen plass i et fritt handelsmarked. Det er bare EU som er sterk nok til å ta opp kampen mot selskapene som driver med denne typen udemokratisk virksomhet.

Etter finanskrisen har EU stått sentralt i den viktige kampen mot internasjonale skatteparadiser. Slike stater med begrenset åpenhet og innsynsmuligheter utgjør en trussel mot en velfungerende verdensøkonomi.

En naturlig følge av en global økonomi, er å harmonisere skattereglene. Da vil den type usosial skatteplanlegging som Irland har tillatt Google, Apple, Starbucks og andre, ikke være mulig.

Kjempeboten skaper høylytte protester både i Irland, USA og hos Apple selv. Irland ønsker å bevare sin egen integritet og bestemme hvordan sitt eget skattesystem utformes. Apple varsler kamp i rettssystemet. USA mener EU oppfører seg som en overnasjonal skattemyndighet, men ønsker mest av alt at de store amerikanske selskapene betaler skatten på virksomheten sin hjemme i USA.

EUs grep kan gjøre forholdet til USA vanskeligere. Men i en tid der EU er blitt kritisert for å være tafatt og uten handlekraft, er tirsdagens vedtak en gledelig vending.