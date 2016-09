Hundretusenvis av nynorskbrukarar treng svar frå statsråd Jan Tore Sanner.

Denne hausten skal alle fylke skrivast inn i manntal hjå landshovding Jan Tore Sanner. Før adventa tek til, skal alle finna ut kva ætt dei no vil høyra til: Skal hordalendingane bli sørvestlendingar? Er nordfjordingane reservesunnmøringar? Og må sogningane i framtida reisa til Harald Schjelderups by når det går ut lysing frå keisar Solberg?

Stortinget har vedteke at landets nitten fylke skal bli til «om lag ti». Trøndelagsfylka har alt vedteke samanslåing – no står resten att. Til våren kjem kommunal- og moderniseringsminister Sanner (H) med eit framlegg til ny fylkesinndeling til Stortinget, som etter planen blir vedteken før sommaren 2017.

I eit intervju med Klassekampen i sommar uttalte André Skjelstad, kommunalpolitisk talsperson i Venstre, at «dette kjem Stortinget uansett til å gjere. Det er Stortinget som skal teikne Noregskartet».

Me får tru at han snakkar på vegner av samarbeidspartia Frp, Høgre og KrF i tillegg til sitt eige parti. Dermed skil fylkesreforma seg kraftig frå kommunereforma: Det held kanskje ikkje å berre sitja stille og venta på at det går over. Det vil skje store endringar på Noregskartet.

Då Noregs Mållag i 2014 åtvara mot dei språklege konsekvensane av kommunereforma, uttalte Høgre-nestleiar Bent Høie til NRK at «av alle tynne argument eg har høyrt mot kommunesamanslåinga, så er dette det aller tynnaste».

I staden såg me at akkurat dette argumentet blei viktig mange stader: Hallingdal, Bergensområdet og Midt-Telemark er berre nokre av døma på stader der folk frykta språktap som følgje av kommunesamanslåing. I Åseral uttalte ordførar Oddmund Ljosland til NRK at «kommunesammenslåing betyr krise for nynorsken». Dette er det kanskje vanskeleg å forstå om ein høyrer til det språklege fleirtalet, men for mindretalet blir det viktig å taka vare på dei ordningane som faktisk fungerer. Det er argument ein god konservativ burde lytta til.

I stortingsmeldinga om fylkesreforma står det ikkje eit kløyva ord om nynorsk. Det er skuffande å sjå at Jan Tore Sanner ikkje forstår kor stor verknad arbeidet hans har for hundretusenvis av nynorskbrukarar. Me trur ikkje eit sekund at desse reformene er skapte for å skada nynorsken, men konsekvensane må likevel på bordet – i tillegg til dei gode løysingane, som kan sikra nynorskbrukarane gode språklege rettar i framtida.

Sjølv om nynorsken er eit nasjonalt, jamstilt riksspråk, har han sjølvsagt eit tyngdepunkt her på Vestlandet. Kva vedtak som blir fatta her, er viktig for alle nynorskbrukarar, og kva vedtak Oslo fattar om Vestlandet, påverkar nynorsken nasjonalt. Som BT skreiv på leiarplass 24. august: «Det er ingen grunn til at sytekoret frå øst får parkere ein heil målform.»

Noregs Mållag er ikkje imot fylkesreforma, men me meiner det er grunn til å vera kritiske til ein del av dei mogelege konsekvensane. Så lat ballet byrja:

Om Bergen blir administrasjonssete for eit nytt storfylke på Vestlandet, vil det kunne gi ei utflytting av viktige, offentlege arbeidsplassar frå Leikanger, Førde og andre stader i Sogn og Fjordane. Rekrutteringa av tilsette vil føra til at det nye storfylket blir administrert av langt fleire som først og fremst kan bokmål. Og det som i dag er viktige fagmiljø der nynorsk er fleirtalsspråket, vil bli splitta opp. Noregs Mållag ventar at framsynte folkevalde over heile Vestlandet syter for at dette ikkje skjer.

Minst like viktig er den politiske sentraliseringa. Det er viktig for alle nynorskbrukarane i landet at det sit gode målfolk på Stortinget. Store fylke kan gi eit endå sterkare press på å setje representantar frå dei mest folkerike delane av fylket på toppen av listene – sjølv om me håpar det ikkje vil skje. Og: Det er seks og ein halv time frå Stadlandet til Bergen (når vegen er open og ferjene går). Det gir mykje dårlegare vilkår for påverknad når makta flyttar langt vekk.

Signala frå Stortinget er at andre statlege, regionale einingar med tida skal bli «harmonisert» med dei nye storfylka. Døme på slike einingar er alt frå Lånekassa, tollregionen og Mattilsynet til Kartverket, Statsadvokaten og Statsarkivet. Det finst stadig eit press for å flytte institusjonar i retning større byar, slik me såg med striden rundt Fiskeridirektoratet i Måløy som blei vurdert flytta til Bergen. Sjølv om me ventar at alle offentlege tilsette gjer jobben sin og nyttar fleirtalsmålet nynorsk på jobben, er det naturlegvis ein stor skilnad på om dei sjølve har nynorsk eller bokmål som hovudmål. Det er viktig at heile Vestlandet får offentlege arbeidsplassar.

Og, i parentes: Lat oss i det minste sleppa ord som «regionar» og «regionreform». «Fylke» har fungert godt i det norske språket i godt over tusen år. Alle forstår kva det er. Det er ingen grunn til å endre på namnet sjølv om ein endrar på grensene.

Ei fylkesreform kan òg få positive konsekvensar. Eit sterkt vestlandsfylke med Sogn og Fjordane, Hordaland og kanskje Rogaland kan bli ein maktfaktor i norsk politikk, og kanskje gjera det lettare å flytta statlege arbeidsplassar ut frå Oslo, og flytta små og store oppgåver til plassar utanfor både Oslo og Bergen. Den jobben er det berre å setja i gang med. Om ei slik endring skjer, skal Noregs Mållag applaudera.

Det er ingen som heiar meir på ideen om Bergen som nynorskhovudstad enn me i Noregs Mållag gjer. Men denne planen kan ikkje handle om å tappa nynorskområda rundt Bergen for kompetanse og arbeidsplassar. Det må i staden vera ein plan for å byggje opp nytt medvit, nye miljø og nye mål i Bergen by. Hundretusenvis av nynorskbrukarar treng svar frå statsråd Jan Tore Sanner: Korleis vil du garantera for at språket vårt ikkje blir svekt som følgje av fylkesreforma?

Juleevangeliet endar med at det går eit ljos opp for alle før det skjer eit mirakel. Sanner, kan du vera vår vise mann?