Unger må beskyttes mot klikkhoreri og skamløst private foreldre.

Foredragsholder og inspirator Anne Karin Nordskag tok festvoldtektssamtalen med sønnen.

«Paps» ga døtrene en sosial skolestartoppgave: Ta kontakt med en som står utenfor.

Mammablogger Malin «Meekatt» Birgersson vil bare bæsje i fred.

Nødvendig samtale. Bra initiativ. Utbredt behov.

Men må disse foreldrene fortelle hele internett hva de driver med hjemme?

«Vi snakket om hvordan kroppen sløves og fornuften fordamper, hvordan testosteronet påvirkes slik at han blir kåt, hard og vill», skriver Anne Karin Nordskag.

Hun har ikke bare tatt Den Store Samtalen med sønnen. Hun har skrevet om den i detalj, i landets største avis. Innlegget i Aftenposten ble raskt delt på Facebook og snappet opp av VG og Dagsrevyen. Mor opptrer villig vekk med navn og bilde og hæsjtægg og helsider.

Nå vet alle at sønnen (12) – potensielt «kåt, hard og vill» – har hatt akkurat denne samtalen med sin mor.

For henne var det et feministisk prosjekt. For sønn (12) var det kanskje litt flaut - selv om moren insisterer på det motsatte.

Det blir iallfall fort pinlig når alle detaljer om Samtalen ligger lett tilgjengelig for klassen og fotballaget og alle han kjenner, i alle kanaler.

Hjemmeleksen fra Odd Christian Hagen, aka Paps, hadde flere punkt: Send en hyggelig melding eller en «snap». Spør om hun/han vil være med dere på fritiden.

Paps mente det godt. Men han gjorde én blemme: Han postet et bilde av lappen på Facebook-siden sin.

Det lettrørte internettet boblet raskt over av hjertesmilefjes og likerklikk. Lørdag var bildet delt mer enn 5300 ganger. Mandag ble det gladsak med hele familien på TV2.

«Dette handler om de helt enkle tingene i livet. Det er ikke vanskelig å gjøre litt for å glede noen andre», sier Hagen. Sant nok - men vent litt.

Har Paps tenkt på at det sitter noen der ute, noen som står utenfor, noen som fikk en hyggelig melding, og som nå skjønner at det hele var et bestillingsverk?

Nå vet de iallfall at omtanken bare var en ordre fra far.

Noen ganger hater Malin «Meekatt» Birgersson å være mamma.

Den følelsen blir spesielt tydelig om sommeren når det tydeligvis hviler et enormt underholdningsansvar på meg, skriver hun, i VG.

Det er ikke fred å få for Meekatt. Ungene dilter etter henne på do, roper, gauler, krangler, bæsjer, kjeeeder seg. Hun holder på å spy. Men hun nekter å skamme seg.

«Jeg synes det er fantastisk deilig at ferien endelig er over!», skriver hun.

Mamma Meekatt er egentlig ikke særlig unik. Det finnes vel ikke den småbarnsmor som ikke drømmer om en tid da ferie faktisk var ferie. De fleste nøyer seg med å frese frem en og annen passiv-aggressiv kommentar mellom slagene.

Det som gjør Meekatt unik er at hun skriver om alt dette mammahatet, på bloggen sin, i boken sin, i VG.

Hun synes tydeligvis at hun fremstår vittig og kul og ærlig. Problemet er at Alice (7) og Elton (3) snart kommer til å logge seg på nettet og finne frådende artikler om hvor jævlige, slitsomme og masete de er – pent illustrert med diverse bilder av dem selv.

Barn er ikke rustet til å gjennomskue tre lag ironi. De skjønner ikke at dette hatet mot ungene er krampaktige spark til den surdeigsbakende mammamafiaen.

Ungene vil lett ta det bokstavelig at moren heller vil drikke seg full og ha trekant med amerikanske filmstjerner enn å drive døgnkontinuerlig underholdningsbyrå. Morens deling av egen utilstrekkelighet kan fort bli et sårende angrep på barna.

Felles for alle disse foreldrene er at de selv har valgt å utlevere private historier. Innleggene deres er digget og delt i tusentall på det emo-elskende Facebook. Slik starter det kollektive, hyperoffentlige kappløpet mot bunnen.

Det kan være greit å tenke seg litt om før man tagger og hyller og hausser opp.

I den andre enden av foreldres fremoverlente, navlebeskuende SoMe-strategi er det noen som må lese om sine mest personlige øyeblikk, noen som blir utlevert, noen som blir flaue.

I den andre enden av foreldres gode gjerninger og velmente råd, sitter en unge.

Kanskje de samtykket, kanskje de syntes det var greit, kanskje de ikke ble flaue. Men mest sannsynlig er de overhodet ikke i stand til å bedømme konsekvensene av at dagligdagse eller pinlige eller viktige ting i livet blir delt og spredd. Og det er jo nettopp foreldrene som skal beskytte dem mot sånt.

«Plutselig så jeg datteren min på seks år ute på terrassen med «kjæresten» sin. Hun hadde plantet en hånd på hver side av ansiktet hans, og bøyde seg fram og kysset ham på leppene. Han stod i stram giv akt», skriver Nordskag i innlegget sitt, det som handlet om samtalen med sønnen.

For henne er det en søt scene. For de to andre er det livets første kyss.

Hvem skal eie den historien? Aftenposten? Facebook? Det norske folk?

Nordskags agenda er å kritisere en grenseløs sexkultur. Det budskapet står seg helt fint uten å tilby diverse anekdoter om tre små barn. Det kommer kanskje som et sjokk på foreldregenerasjonen som famler rundt på Facebook, men barn har også rett til privatliv.

Egentlig er de jo flinkisforeldre som snakker om festvoldtekt og tar ansvar for utestenging og avkler mytene om den perfekte mor. Feilen er at de setter seg selv i sentrum. Når de byr på seg selv, byr de på ungene også.

Da jeg var 12 år var jeg så patologisk flau over foreldrene mine at jeg skamrødmet hvis vi ble sett sammen på Rema. Ethvert forsøk på samtale om sex og samliv ble effektivt fornektet og fortrengt. Hvis min mor hadde nevnt meg, sex og hormoner i samme setning på Dagsrevyen, hadde jeg adoptert meg selv bort.

Paps har helt rett når han sier at antimobbing og trivsel starter og slutter med oss foreldre.

Det betyr også at foreldre må tenke seg om, skjerpe seg og motstå fristelsen til å snikskryte, se og bli sett. Facebook er ikke et koselig kaffeslabberas, det er en kynisk hyperoffentlighet.

Unger må beskyttes mot skamløs deling, klikkhoreri og PR-kåte foreldre. For å parafrasere Paps: Dette handler om de helt enkle tingene i livet. Alt må ikke deles.

"Det er vår forbannede plikt som foreldre å oppdra våre barn til å behandle andre med respekt», skriver Anne Karin Nordskag i innlegget sitt.

Nettopp. Det er bare å begynne med sine egne barn.