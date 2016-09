Noen bør bytte ansvarsområder. Bergen trenger en mer hardtslående kulturbyråd.

Er kultur-, klima- og næringsbyråd Julie Andersland (V) rett person i rett stol?

Jeg mener hun bør gi fra seg ansvaret for kulturpolitikken til byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap), mens Tryti sender miljøpolitikken motsatt vei.

Ett år etter valget er det naturlig at byrådet gjøres mer effektivt, og at kompetanse og politisk slagkraft samles der den kan gjøre størst nytte.

Noe av det viktigste det nye byrådet gjorde i fjor høst, var å reversere de merkelige ostehøvelkuttene i kulturbudsjettet fra forrige byråd.

Grepet skapte store forventinger til sterkere profil og aktiv nyskaping, fordi Harald Schjelderups byråd klart signaliserte brudd med årevis med retningsløs kulturpolitikk.

Forventningene er ikke innfridd. Julie Andersland er ikke blitt så synlig og hardtslående som kulturfeltet fortjener.

Jubel i brannstasjonen:Det blir brannhistorisk museum.

Bergens historie med kulturbyråder er bulkete. Høyres Henning Warloe, som styrte kultur i varierende konstellasjoner fra 2003 til 2009, var kreativ og nytenkende. Men årene etter bedrev toppolitikerne en slags kulturbyrådbingo, der det virket som om feltet var henvist til lekekassen for moro og markering.

Ved å plassere kultur sammen med to så økonomisk energikrevende fagområder som klima og næring, risikerer Schjelderup-byrådet også å gi lignende signal: Kultur er venstrehåndsarbeid og symbolpolitikk. Og dermed mindre viktig.

Byrådets politiske plattform inneholder en drøy side med vakre intensjoner for kulturen, der den mest grandiose ambisjonen er å gjøre Bergen til «Nordens mest nyskapende kulturby».

Målet er fagert, men det finnes ikke noe veikart for hvordan Bergen skal nå dit. Det er derimot mye som skal «rulleres», «arbeides med», «styrkes og skapes».

Kulturbyråden burde være mer opptatt av å snakke om de store linjene og delta i debattene. For eksempel fremme Bergens rolle i en ny vestlandsregion, fronte kravet om oppsplitting Kulturrådet, sikre film- og tv-miljøet i Bergen, sånne ting. Og ikke minst delta når byen rister av festspilldebatt.

Siden utnevnelsen i fjor har Julie Andersland blant annet frontet kommunens strategiplan for kultur, hun har berget bibliotekets filial på Landås, og vært tydelig på at Sentralbadet skal bli kulturhus. Men noe fyrtårn i faget har hun ikke rukket å bli.

Ledere i kulturlivet beskriver henne som engasjert og full av gode intensjoner, men med alt for trangt politisk og budsjettmessig armslag. Men det største problemet er at hun har en nokså umulig portefølje å hanskes med: kultur, klima og næring.

Byrådet får kritikk: Klimaplanen er altfor vag.

Tanken var sikkert å koordinere kultur og næring bedre. Kultur er en av stolpene Norge skal leve på etter oljen, og også storbyene må finne ut hvordan kultur i større grad kan skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Men klima? Bergen er ikke akkurat verdensmester på miljø- og klimapolitikk, og dette forsømte feltet må styrkes og ta betydelig større plass i årene som kommer.

Det å ha to så urelaterte ansvarsområder som kultur og klima plassert i samme avdeling, betyr en ting: Kulturen vil i det lange løp tape.

Det logiske er å flytte ansvaret for kultur til Anna-Elisa Tryti (Ap). Hun er byråd med ansvar for byutvikling.

Det underlige er at Tryti også har ansvar for miljøpolitikk, mens ansvaret for klimapolitikken altså ligger hos Andersland. Hvorfor det er slik, må du spørre byrådsleder Harald Schjelderup om.

Men det er like naturlig å flytte miljø inn under Anderslands ansvarsområde. Klima og miljø hører naturlig sammen som diesel og eksos, og kan trekke på samme kompetanse.

Å planlegge og rigge Bergen for fremtiden er et omfattende og viktig politikkfelt. Under Trytis hånd har kulturhistorie har fått en mye større plass byutviklingspolitikken. Opprettelsen av en egen byarkitekt-etat er et tydelig signal om at kommunen skal ha bedre styring med utviklingen.

Tryti har allerede ansvaret for kulturminnevern. I byen med Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Gamlehaugen og Troldhaugen er ikke en slik oppgave for amatører.

Det vil være naturlig å legge kulturfeltet inn under hennes fagområde. Da vil all kulturkompetanse bli samlet under en felles paraply, noe som kan gjøre det politiske grunnarbeidet mer effektivt.

Anna-Elisa Tryti har bredere kompetanse og mer politisk erfaring fra kulturfeltet enn Julie Andersland. Før hun ble byråd, var Tryti fylkeskultursjef i Hordaland. Også i Bergen kommune bør denne erfaringen og kompetansen brukes bedre.

Hun har også et bredt nettverk, som kan gi Bergen sterkere innflytelse i kulturdepartement og storting. Å markere Bergen som kulturby for hele landet, bør være høyt prioritert.

Hvis byrådet gjør dette grepet, vil Julie Andersland kunne bruke mer tid og krefter på å utvikle en mer muskelkraftig klima- og miljøpolitikk for Bergen, i samarbeid med næringslivet. Du verden, Bergen trenger mer av det og.

Skiftet vil være bra. Både for klimaet og kulturlivet.