PÅ OFFENSIVEN: Statsminister Erna Solberg (H) forsikret forsamlingen under ONS i Stavanger om at petroleumsnæringen er den viktigste for Norge i mange tiår fremover. Det er vanskelig å få øye på noe særlig stimulans til å satse mer klimavennlig i et slikt utsagn, skriver BTs kommentator. Til høyre olje- og energiminister Tord Lien (Frp). FOTO: Carina Johansen, Scanpix