De nye fraværsreglene i den videregående skolen kan føre til flere ulykker i trafikken.

Jeg vil starte med å gå tilbake til 70-tallet, da bilen ble allemannseie. Den formidable trafikkveksten i verden og her til lands var med på å skape en enorm samfunnsutvikling.

Plutselig var både verden og Norge litt mindre, og muligheten så uendelig mange flere. Med veksten, kom også konsekvensene. På 70-tallet nådde vi et tragisk høydepunkt i antall drepte og hard skadde i trafikken.

Fra da til nå er et enormt trafikksikkerhetsarbeid lagt ned i Norge. Både veier og kjøretøy har blitt langt sikrere med årene. I tillegg har sjåførens kompetanse økt, gjennom det arbeid myndighetene og andre har gjort.

Den norske føreropplæringsmodellen er en av verdens beste. Sjåføren er nå bedre rustet for å unngå ulykker enn noen sinne.

Det er derfor et paradoks at myndighetene innfører samfunnstiltak som sparker beina under trafikksikkerhetsarbeidet. En hel bransje reagerte med uro, frustrasjon og vantro når de nye reglene om fravær i den videregående skolen ble innført.

Konsekvensene av at trafikkopplæring bare kan foregår på kveldstid eller i helger, er mangfoldige. Elevenes forutsetning for god læring svekkes etter en lang skoledag, og dessuten vil opplæringen bli mer kostbar. Dette vil kunne lede til svekket kompetanse hos ferske sjåfører, og flere ulykker.

En må spørre seg selv: Hva slags sjåfør vil jeg være for meg selv og min familie? Hva slags sjåfør vil du møte i trafikken? Hva slags taxisjåfør vil du og din familie sitte på med? Hvem skal kjøre bussen barna dine tar til skolen?

Er det sjåføren som gjennomførte kveldskurs eller søndagskurs i hui og hast, uten mulighet til å oppleve og erfare livsviktige situasjoner for å bygge risikoforståelse og selvinnsikt? Eller er det sjåføren som har fulgt en av verdens beste føreropplæringsmodeller, i tråd med myndighetens intensjoner?

Det er åpenbart at fravær for føreropplæring må godkjennes.