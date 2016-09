Krass faglig kritikk kan samtidig kunne gi ny innsikt som både bidrar til fagutvikling og samfunnsnytte.

Jostein Gripsrud er ikke enig med meg i at Linneberg-debatten er uttrykk for et forskningssystem som fungerer. Mitt hovedbudskap til BTs lesere var at man ikke må forstå kritikk av forskning som uttrykk for et forskningssystem man ikke kan ha tillit til.

Tvert imot, kritikk er normalen i et godt forskningssystem. Kritikk er uttrykk for et system som fungerer. Det er gjennom å utfordre både egne og andres analyser og konklusjoner at man drives fremover til enda bedre innsikt. Så kan vi diskutere om det kanskje er for lite kritikk og debatt, slik Gripsrud hevder. Jeg tror han har mye rett i det. Vi skulle hatt tøffere faglige debatter, også i det offentlige rom.

Men hva kan vi gjøre med det? Er dette noe Forskningsrådet må ta ansvar for? Her må fagmiljøene, inkludert Gripsrud selv, ta hovedansvaret. Kolflaath har tatt sitt ansvar, og jeg ser ikke på Kolflaath som en «tilfeldig» aktør, slik Gripsrud gjør, men som en svært relevant deltaker i en faglig debatt om temaet.

Gripsrud mener lite faglig debatt skyldes behovet for ekstern finansiering, at det skaper en ukritisk skulderklapp-kultur. Men vil ikke konkurranse om midler også stimulere til at man strekker seg faglig? Det ville være skuffende at det å glede seg over kollegaens støtte fra ERC, Forskningsrådet eller andre skulle svekke universitetets viktigste kulturbærende kjennetegn, nemlig en kritisk, utfordrende og sannhetssøkende kultur. Her må universitet og professorer ta ansvar for å rotfeste det som er universitetets stolteste kjennemerke.

Gripsrud mener videre at Kolflaath har avdekket et faglig korthus. Dette må den faglige debatten gi svar på. Min holdning er at vi må stimulere fagmiljøene til å utfordre sine egne faglige grenser, blant annet ved å gå inn på nye problemstillinger, gjerne i tverrfaglige team. Dette er krevende, og man vil gjerne fortjene krass faglig kritikk på veien. Men samtidig vil det kunne vise seg at noen av disse forsøkene åpner for nye innsikter som både bidrar til fagutvikling og samfunnsnytte.