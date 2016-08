Vi vet at forelesninger ikke er nok for å lære. Men det vil ta tid å endre måten vi underviser på.

«Pengenebestemmer» skriver professor emeritus Arild Holt-Jensen i et innlegg i Bergens Tidende 16. august. Han er bekymret for at presset økonomi fører til at det bare blir med «gode tanker om hvordan studentene lærer best».

Økonomi er selvsagt en viktig faktor for kvalitet i utdanning, men vi mener det finnes mange andre viktige forhold som må på plass for å lykkes. Vi tør påstå at de mange gode tiltakene for å fremme studenters læring som er iverksatt både nasjonalt og ved Universitetet i Bergen (UiB), vil bli mer enn bare gode tanker.

Det er nok helt riktig som Holt-Jensen påpeker, at forelesningene med tiden er blitt mye bedre. Fra læringsforskning vet vi imidlertid at forelesninger alene ikke i tilstrekkelig grad fremmer studentenes læring.

Nøkkelen til endring ligger i hvordan underviserne bruker undervisningstiden i sin stilling. Vi vet at en dreining mot mer skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger på studentenes tekster og flere diskusjoner med underviser, vil øke studentenes læring.

Ved UiB er det tatt flere initiativ for å bedre undervisningskvaliteten. Gode undervisningsfellesskap er grunnpilaren i arbeidet til UiBs Senter for fremragende utdanning (SFU), bioCEED. Her vektlegges kompetanseheving og samarbeid mellom underviserne gjennom alternative undervisnings- og vurderingsformer til den tradisjonelle forelesningen.

Et annet viktig satsingsområde ved UiB er å bruke digitale verktøy i både undervisning og vurdering. Nettbaserte løsninger kan frigi tid og kan brukes til mer oppfølging av våre studenter i form av kommentarer på skriftlige arbeider og diskusjoner i små eller store grupper.

Vi er enig med både Holt-Jensen og Norsk Studentorganisasjon (NSO) i at statusen til undervisning bør økes. I dag er det slik at faglig prestisje og de fleste insentivordninger er bygget opp rundt forskning.

Ved UiB er det satt i gang forsøksprosjekt med meritteringsordninger for undervisning. Videre gir vi tilbud om kompetanseheving til våre undervisere, slik at de er oppdatert på nyere læringsforskning og kan bruke studentaktive undervisnings- og vurderingsmetoder.

Vi styrker forskningen på hva som konkret bidrar til å fremme læring i høyere utdanning gjennom det nyetablerte nasjonale læringsanalysesenter (SLATE) ved UiB.

Vi har også NOKUT sitt Studiebarometer der studentene på alle Norges universiteter og høyskoler rapporterer misnøye med undervisernes tilbakemelding og veiledning. Vi vet at studentnær oppfølging er viktig for å øke studentenes læring og bidrar til at flere fullfører sin utdanning.

Endringer i finansieringsmodellen vil i større grad premiere gjennomføring og gradsproduksjon. Det gir utdanningsinstitusjonene insentiver til å følge studentene tettere opp og sikre at de fullfører til normert tid. Økte inntekter gir rom for å investere enda mer i tettere studentoppfølging.

Vi håper at innspillene til Holt-Jensen og andre, og ikke minst regjeringens arbeid med en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, vil reise en større debatt om hvordan vi kan lykkes med å heve statusen og kvaliteten av undervisning. Det vil ta tid å endre måten vi underviser og vurderer for å fremme studentenes læring.