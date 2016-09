Det viktigste med klimapolitikken er jo faktisk at den virker.

Et utsagn blir ikke mer sant av at det gjentas ofte. Både Høyres Astrup og Smith-Sivertsen (BT 9. juni) og Unge Høyres Tverfjell Madsen hevder i BT 26.8 at Høyres klimapolitikk fungerer.

Men hvordan kan dette egentlig ha seg når de norske klimagassutslippene er økende? Fagre målsetninger må som kjent innfris for å ha en effekt på utslipp og klima (noe nye letekonsesjoner til petroleumsnæringen definitivt ikke bidrar til).

Det er positivt at Høyre nå snakker varmt om grønne skatter og grønn skatteveksling (altså mer skatt på forurensning og mindre skatt på inntekt) i forbindelse med høstens budsjettforhandlinger. Spørsmålet blir om grønn skatteveksling viser seg å være effektivt nok for å få ned klimagassutslippene i tilstrekkelig grad og i et tilstrekkelig tempo – vi har nemlig ikke lenger tid til «løsninger» som etter hvert viser seg å ikke fungere.

Potensielt effektive løsninger bør derfor utredes så fort som mulig, derfor har MDG nå foreslått en utredning av Klimaavgift til fordeling (KAF) – en ordning som har noen åpenbare fordeler sammenlignet med grønn skatteveksling. KAF holdes nemlig utenfor statsbudsjettet og betales tilbake til folket krone for krone - dette viktige prinsippet gjør at alle de som forurenser mindre enn gjennomsnittet (kanskje så mye som 2/3 av oss) vil tjene økonomisk på en slik ordning, og folk vil også tydelig se at avgiftene faktisk blir betalt ut igjen til folket.

Dette gjør at det vil være både politisk og sosialt gjennomførbart å skru avgiften så høyt at utslippene vil reduseres tilstrekkelig (og ikke minst raskt nok!) – og det er jo det som er det avgjørende for klimaet! KAF er så transparent at velgernes betalingsvillighet og aksept vil være større enn ved andre grønne skatter (som «forsvinner» ut via mange poster på statsbudsjettet).

Klimaavgiften må også være gradvis og forutsigbart stigende, slik at både folk og næringsliv har tid til å tilpasse seg. En annen åpenbar fordel med å holde klimaavgiftene utenfor statsbudsjettet, er at man ikke gjør velferdsstaten avhengig av klimaavgiftene (poenget med avgiftene er å få utslippene ned, ikke å øke statens inntekter).

Et annet viktig moment med KAF er at det bør tillegges alle klimagassutslipp (ikke bare på transport og energi), også utslipp som kan spores tilbake til for eksempel importerte varer - som står for en stor del av nordmenns klimaavtrykk. På denne måten vil vi kunne utøve et press også på andre lands klimapolitikk og utslipp. Jeg håper Høyre er med på en snarlig utredning av KAF!