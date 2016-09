Men vi er helt trygge på at reisende på Bergensbanen får en flott opplevelse også etter 1. oktober.

Endringene i NSB Persontog gjør i billettsalget på Geilo, Finse og Voss fra 1. oktober skaper engasjement. Det har vi forståelse for, samtidig vil vi gjerne få frem at de reisende, som nå, tas vare på av ansatte på toget, toget stopper som før og at stasjonene ikke blir stående tomme.

Det er aktører med stort engasjement for sitt nærområde i tilknytning til stasjonene og vi er trygge på at de reisende blir godt ivaretatt også i fremtiden. Blant annet er lokale reiselivsaktører engasjert og konstruktive og opptatt av å se på videre løsninger i dialog med NSB.

Ukens mest leste debattinnlegg: Kjære seteslusk

Digitale løsninger har i større og større grad tatt over for betjente billettsalg. Løsningene fungerer godt på store og små stasjoner og for kunder i alle aldre. Vi har også lagt til rette for billettkjøp utover digitale løsninger. Stasjonene på Bergensbanen er de tre siste stasjonene hvor det betjente billettsalget opphører.

Etter 1. oktober har NSB betjente billettsalg på Bergen stasjon, Oslo S, Oslo lufthavn, Trondheim S og Stavanger stasjon.

BT 17. august:Nå skjer det igjen: «dette gjøres uten å ta hensyn til at Finse stasjon ligger rett ved Hardangervidda uten andre kommunikasjonsforbindelser»

Sikkerheten er viktig og beredskap er vektlagt når NSB endrer de betjente billettsalgene. NSBs ansvar på Bergensbanen er tilknyttet togene, som har fått oppgradert utstyr om bord, samt at våre ansatte har god opplæring i å håndtere utfordrende situasjoner.

Nødetatene og Røde kors har også ordninger i tilknytning til områdene. Jernbaneverket har ansvar for sikkerhet knyttet til stasjonsområdet, samt for å informere kunder på stasjon. De har også inngått en avtale med Finse 1222 om innlosjering og forpleining i en eventuell krise- og beredskapssituasjon, samt at JBV har stasjonert en snøkoordinator på Finse og har plassert nødvendig utstyr på stasjonen.

1.juli:Uunnværlige Finse «Stasjonspersonalet administrerer snørydding og post- og banktjenester, dessuten utfører de store og små tjenester for tilreisende og hyttefolk»

Flere har tatt opp oppgaver relatert til nærmiljø, turister og hytteeiere, særlig i tilknytning til Finse stasjon. NSB Persontog er leverandør av persontransport. Det innebærer at oppgaver som lasting og lossing av varer som kommer med godstog, vakthold og nøkkeloppbevaring for hytter på fjellet, må gjøres av andre aktører.

Denne type oppgaver utfører vi heller ikke andre steder i landet, selv om mange togstasjoner er værutsatte og benyttes av hytteeiere og turister. Vi er også glade for at Jernbaneverkets anbud knyttet til å samle og ivareta en rekke praktiske oppgaver på stasjonen på Finse, ble vunnet av Finse 1222.

1.juli:Uunnværlige Finse «Sykler som hotellet Finse 1222 har leiet ut, kommer i retur og disse må også losses»

Reisende på Bergensbanen kan ta med sykkel om bord i toget. Billetter kan kjøpes i NSB-appen og på nsb.no. Utleie av sykler til Rallarvegen står Finse 1222 og Haugastøl Turistsenter for. De har også ansvar for lasting og lossing av egne leiesykler på toget.

Jernbanesektoren og NSB er i endring. I fremtiden blir NSB Persontog en rendyrket togoperatør, NSB-konsernet skal ikke eie stasjoner, og salg og billettering skilles ut fra NSB og blir et eget selskap eid av Samferdselsdepartementet.

26. august: En unik destinasjon:«har NSB vurdert hva de kan tjene på Finseopplevelser?»

NSB-konsernet har reiseliv som satsingsområde. Dette er i støpeskjeen og veien videre blir til sammen med reiselivsaktører rundt i Norge, ikke minst aktører langs Bergensbanen.

Vi er trygge på at reisende på Bergensbanen får en flott opplevelse også etter 1. oktober.