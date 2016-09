Når det gjelder været, er Østlendingen som dronningen i eventyret om Snehvit. De skal være de peneste i landet, og trenger en regelmessig bekreftelse på at de er det.

Bergen har satt tre regnrekorder denne sommeren. Det er vi blitt ettertrykkelig minnet om i media, der NRK og TV 2 samt alle riksdekkende aviser har hatt store oppslag om Bergens værrekorder. På «God Morgen, Norge» på TV 2 fikk vi se Eli Kari Gjengedal illustrere hvor mange bøtter vann hver enkelt bergenser har fått i hodet i august.

Det paradoksale er at vi også hadde tidenes nest beste vår i år. Første halvår i år var det halvåret med nest flest dager med temperaturer over 20 grader. Dette ble bare nevnt med en liten notis i BT. Ingen riksdekkende medier ønsket å formidle denne nyheten. Forskjellen på interessen for positive og negative værnyheter fra Bergen er påfallende.

Som bergenser er man vokst opp med å få høre at man bor på et sted med dårlig vær. I motsatt ende av skalaen finner vi Østlandet. Forventningene mine var derfor enorme da jeg etter fullførte studier skulle flytte til Østlandet og Oslo. Endelig skulle jeg få ta del i denne værbonansaen som man i alle år hadde hørt om.

Skuffelsen var derfor enorm da det de første to månedene mine i Oslo regnet sammenhengende, hver dag! Men for meg var det mest påfallende hvor gretne alle ble.

Da jeg på samme tid ringte hjem til familien i Bergen, fortalte de om et fantastisk vær. Lavtrykkene kom riktig nok på rekke og rad inn fra vest og passerte sør for Norge, over sørlige Danmark. Det førte til at man hadde nesten konstant østavind i Sør-Norge, hvor Vestlandet «lå i le» for Langfjella.

Men det fine været i Bergen, var det ingen medier som fortalte om. Og jeg må si at jeg hadde litt problemer med å tro på det selv. Dette kunne da ikke stemme?

Les også Klimakaos koster

Den største skylden for at våre forventninger til været ikke stemmer med virkeligheten, må værmelderne ta. De formidler ikke feil. De lyver ikke. Men det virker som at de, bevisst eller ubevisst, «pynter» litt på sannheten om været østpå og «snakker ned» været vestpå. Hvis meteorologene kommer frem til at det vil bli delvis skyet på Vestlandet, så ligger det kanskje i underbevisstheten til en værmelder at det vil være mest skyer (og mindre sol). Og så formidles det deretter. Det samme været på Østlandet, delvis skyet, vil man kanskje anta innebærer mest sol (og mindre skyer). Det samme været blir derfor formidlet på to ulike måter for Øst- og Vestlandet.

Byråd Julie Andersland: - Bergen kan lære av København

Når man skal vurdere hvor man har det beste været, tenker man ofte på sommer og vinter. Man glemmer årstidene høst og vår, som tross alt utgjør halvparten av året. I disse periodene, og da spesielt tidlig på våren, kan man faktisk påstå at været er signifikant bedre på Vestlandet. I februar og mars kan man ha nydelige vårdager i Bergen, med snøklokker og krokus i blomst, mens man fremdeles vasser rundt i store mengder slaps i gatene i Oslo. Det er interessant hvor lite fokus det er på været i mediene i denne perioden. Det er som om man plutselig har bestemt seg for at været ikke betyr noe.

Et merkelig fenomen i Norge er værformidlers trang til å kåre en «værvinner». Men hva er poenget med å sammenligne været mellom landsdelene i en værmelding? Er ikke poenget med værmeldingen å melde været objektivt der «du» er, og ikke melde om været er bedre eller dårligere enn andre steder? Værvinnerkåringen er preget av en subjektiv synsing, samt et selektivt utvalg av hvilke dager konkurransen gjelder. De dagene hvor Vestlandet har det utvilsomt beste været, som tidlig på våren, kanselleres konkurransen av en eller annen grunn.

Så hvorfor er det et problem at været i Bergen formidles verre enn det egentlig er? Trives ikke vi bergensere i rollen som «landets værverstinger»? Kanskje det, men enten vi liker det eller ikke, så fører myten om bergensværet til at noen som planlegger å flytte til Bergen, vil velge å la være. Noen av dem som har bosatt seg her, vil være mer misfornøyd med livssituasjonen enn de trenger å være.

Et annet problem med denne skjevformidlingen er at man rett og slett ikke kan stole på værmeldingene. Hvis man lurer på om været blir godt nok til en tur over Vidden, må man rett og slett forsøke å tolke og filtrere værmeldingen selv, og håpe på at tolkningen er riktig.

Så hvorfor skjer dette? Mye av grunnen til at myten om det uutholdelige vestlandsværet opprettholdes, tror jeg ligger i den østlandske holdningen til været. Det er ingen som er mer værsyke enn østlendingen. Det er ingen som blir i dårligere humør når været butter imot.

Det eneste de da kan trøste seg med, er at været i alle fall er dårligere på Vestlandet. Når det gjelder været, er Østlendingen som dronningen i eventyret om Snehvit. De skal være de peneste i landet, og trenger en regelmessig bekreftelse på at de er det. Hvis de, mot formodning, skulle ha noen dårlige dager, så vil de ikke høre om det. De vil i alle fall ikke høre at det er andre i landet som har det bedre.

Hvis østlendingen er dronningen i Snehvit, hvem er så bergenseren? Askepott, kanskje? Bergensværet er ved første øyekast ikke det peneste landet har å by på. Men av og til, og oftere enn hva både vi og alle andre i landet skulle tro, skinner det opp. Og da er vi ikke bare vakrest i landet, men vakrest i verden!