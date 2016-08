Er ikke interesse for ønsket om å pleie en hobby uten ambisjoner om å ville bli den neste Leif Ove Andsnes?

Det er gledelig å lese i BT tirsdag 30. august at ventelistene til kulturskolen øker. Men er det riktig å kreve at elever må gjøre seg «fortjent» til plassen i form av disiplinert øving og fremføring av prøver for å få kontrollere om han eller hun innfrir?

At elever som ikke øver, mister plassen, kan jeg forstå. Men ingen elever er like. Noen trenger lengre tid enn andre. Tid til å utvikle seg, oppleve mestring og progresjon. Tid til å bli selvsikker, til å finne sitt uttrykk. Kulturskolen skal vel først og fremst gi barn og unge muligheten til - og gleden ved å utøve kunst og kultur? Eller er den kun for talentene, de med skyhøye ambisjoner?

Kulturskolen begrunner den nye praksisen med en av målsettingene fra 2011, som var å styrke kvalitetsfokuset. Planen førte til at andelen med talentfulle elever ble utvidet. Årsaken var målstyring av elever og lærere for bedre å kunne måle og profilere resultater og ressursbruk.

Det er godt å høre at Kulturskolen aldri har opplevd å si opp en elev. Likevel, jeg mener økt disiplin og strenge regler vil begrense den kreative utfoldelsen til elevene. Å stadig være engstelig for at du ikke er bra nok, kan sluke både spilleglede og selvbildet. Barn og unge bør slippe å være konkurrenter.

Barn og unge er stadig yngre før de blir møtt med forventninger om gode prestasjoner. Gjennom talentprogram på TV og blogger på sosiale medier og i vennegjengen er idealene nådeløse. Ikke bare om gode karakterer, men om utseende, fritidsaktiviteter, mange venner og «likes». De opplever at de må skape karriere på alle arenaer. Vi leser daglig innlegg om ungdommer som er utslitt. Jeg skjønner dem godt.

Det er flott å satse på kvalitet og gi elever den beste undervisningen. Er ikke innsats godt nok? Er ikke interesse for pianoundervisning godt nok - ønsket om å pleie en hobby uten ambisjoner om å ville bli den neste Leif Ove Andsnes?