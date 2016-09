Kvar dag er det menneske som opplever den jublande lykka, og kvar dag er det menneske som opplever den djupaste fortviling.

«Inne på Haukeland sykehus er livet som et timeglass. Tiden renner, plutselig kan den være ute. Alt kan brått bli snudd på hodet.»

Dette er sitat frå eit av bidraga til skrivekonkurransen «Historier fra Haukeland» i Bergens Tidende. Gjennom sommaren har vi som lesarar fått innblikk i mange livshistorier og avgjerande augneblikk i eit menneskes liv.

Eg synes sitatet gir eit godt bilde på mykje av det som skjer på sjukehuset. Kvar dag er det menneske som opplever den jublande lykka det er å bli foreldre til eit lite barn. Kvar dag er det menneske som opplever den djupaste fortvilinga over at ein av deira kjære døyr. Kvar dag skjer det ting som snur opp ned på livet og kvardagen.

«Vi både lo og gråt sammen av hverandres historier. Tre unge jenter. Tre forskjellige liv.»

Sitatet er frå eit anna bidrag. Det seier noko om at når vi er som mest sårbare, kan det vere ein styrke å kjenne fellesskap med andre og å møte menneske som forstår litt av korleis vi har det.

Eg har lese dei fleste innlegga, og eg er rørt og bevega over det eg har lese. Eg vil takke dykk som har brukt tid og krefter på å gjenoppleve dei sterke augneblikka frå sjukehuset. Eg vil takke Bergens Tidende som har invitert og lagt til rette for å få fram ulike historier frå Haukeland.

Det er mykje å lære av desse historiene. For oss som jobbar på sjukehuset, er det verdifullt å få skildringar av korleis pasientar og pårørande opplever møtet med sjukehuset. Vi må heile tida ha som rettesnor at vi skal møte menneske på ein god måte. Som oftast greier vi det, men vi veit at nokre gonger feilar vi.

Å møte pasientar og pårørande på ein god måte, det er noko vi heile tida jobbar med for å bli enda betre.

Målet er at dette siste sitatet frå eitt av innlegga skal vere gjeldande for så mange som mogleg:

«Institusjonen jeg en gang forbandt med sorg, forbinder jeg nå med omsorg.»