Vil vi virkelig ha en stor gruppe legale heroinbrukere i Bergen?

Kari Lossius i Bergesklinikkene har den 17. august et debattinnlegg i BT, med overskriften Seks ruspolitiske problemer, hvor hun gjennomgår den siste rapporten fra EUs rusdokumentasjonssenter i Lisboa, EMCDDA, og flere av de utfordringene som rapporten peker på, blant annet høy overdosedødelighet i de nordiske landene.

Her føyer hun til for egen regning at Bergen nå skal åpne et sprøyterom, implisitt at dette vil redusere den narkotikarelaterte dødeligheten. Dette er mer enn tvilsomt, dersom en tar utgangspunkt i de to evalueringene som sprøyterommet i Oslo har gjennomgått.

Derimot vil et sprøyterom ha mange andre negative konsekvenser:

Sprøyterom kan vedlikeholde og forsterke injeksjonskulturen, den farligste formen for heroinbruk.

Forskning har ikke dokumentert at sprøyterom forebygger overdosedødsfall.

Et verdig tilbud til stoffbrukere må peke ut over stoffbrukertilværelsen - sprøyterom bidrar til å vedlikeholde bruksmønsteret, avhengigheten og gatetilværelsen.

Sprøyterom innebærer en formell legalisering av bruk av narkotiske stoffer på områder hvor politiet blir forpliktet til ikke å gripe inn.

Etablering av sprøyterom er en politisk ansvarsfraskrivelse fra det prinsipielle spørsmålet om en legalisering av heroinbruk på offentlig tilrettelagte områder.

På sprøyterommet i Oslo er det om lag 3000 registrerte brukere, mens litt under halvparten har brukt sprøyterommet siste år (2014-tall). Men alle disse har «lov» til å ha en dose heroin på seg. Dette innebærer en de facto legalisering av heroin i Oslo. Vil vi også ha en stor gruppe legale heroinbrukere i Bergen?



Sprøyterom er i strid med de FN-konvensjoner Norge har sluttet seg til, noe som flere ganger er blitt påpekt av INCB, FNs kontrollorgan for narkotikakonvensjonene.