Det er nesten tyve år siden Norge var med i EM eller VM.

År etter år har Norge vært for dårlig i kvalifiseringsrundene. Selv EM i Frankrike, som hadde plass til rekordmange land, måtte foregå uten norske flagg.

Men om en måneds tid får Norge en ny sjanse!

På Ullevaal møter vi Tyskland, som ble verdensmester i 2014. Et fullsatt stadion er forventet, og Norge har hevet spillet sitt den siste tiden. Høgmo innrømmer at kampen kommer til å bli tøff, men tror likevel at Norge har en sjanse til å kvalifisere seg.

Fotballinteresserte Norge er sulteforet på mesterskap, og EM i Frankrike viser hvor gøy og samlende det er. NRK og TV 2 har hatt millioner av TV-seere, tusenvis har samlet seg på Kontraskjæret og Nordnes, og puber har vært smekkfulle for å følge med på mesterskapet. Tenk om Norge kan bli med neste gang!

Alt ligger til rette for en fotballfest. Eller, nesten alt.

Problemet er at det er Putin som inviterer til fest. Med seg i festkomiteen har han lederen for bøllene som banket engelske supportere i Frankrike, og idrettsministeren som har vært leder for idrettens største dopingskandale. Russland, som i praksis er kastet ut av OL i Brasil, som på regjeringsnivå har manipulert dopingprøver, som ble truet med å bli kastet ut av EM - skal være ansvarlig for verdens største idrettsarrangement - og verdens største idrettsfest nemlig fotball-VM.

«Det er nødvendig for oss at vi føler oss trygge. Hvis vi ikke blir forsikret om trygghet i VM i Russland, kommer vi (afrikanske spillere) ikke», sa Yaya Toure i 2013, etter nok en rasismeskandale i Russland. Toure ble utsatt for rasistisk hets i en kamp mot CSKA Moskva.

CSKA ble straffet, og Russland lovet bot og bedring.

Men har det blitt noe bedre siden Toures advarsel i 2013?

Dessverre ikke.

I russisk liga har vi sett utallige situasjoner med rasisme og hets. Den brasilianske høyrevingen Hulk, som nylig forlot ligaen, kan fortelle at han var utsatt for rasisme når han spilte i Russland. Andre mørke spillere har til og med blitt hetset av egne fans. Tenk deg det, å spille på hjemmebane og høre egne fans rope rasistiske ting til deg! I Brann og mange andre klubber, kaller fansen seg den tolvte mann, men mange steder i Russland har den vist seg å være en motstander.

Lederen for organisasjonen FARE, (Fotball Against Racism Europe) kan fortelle at antall hendelser med rasisme har doblet seg forrige sesong i Russland. Og de fleste tilfellene blir ikke gjort noe med. Piara Powar fra FARE forteller at det ikke blir et spørsmål om det blir rasisme under VM, men hvor mye det blir og hvor alvorlig.

Fotball er mer enn spillerne: Dette er en hyllest til vaffelstekere, trenere og andre som gir av sin fritid for å skape minner for små fotballspillere.

De to siste årene har det vært nesten 200 tilfeller av rasisme i russisk toppfotball. I tillegg til nazisme, fascisme og homohets. Og senest i fotball-EM så vi oppførselen til russiske fotballfans, som angrep andre fans og slåss i gatene.

Men Festleder Putin virker ikke som han bryr seg. Etter bøllene sin oppførsel i Frankrike svarte han: «Jeg forstår oppriktig ikke hvordan 200 av våre supportere kunne banke opp flere tusen engelske«, til høy latter og applaus fra publikum.

Så hvilken garanti har vi på at det er trygt i VM i 2018? Er det sikkert for norske supportere å dra dit?

Hva med fotballspillere og fans som ikke er hvite. Skal de risikere å bli utsatt for samme rasisme som ellers foregår i stor skala? Eller spillere og supportere som er homofile? Skal de bli angrepet av bøller PGA legningen sin, slik de ellers blir i landet? Kommer Russland til å beskytte gjestene sine?

Vi har jo tydelig sett de siste årene hvordan Russland behandler befolkningen sin, og andre for den saks skyld.

Minoriteter blir hetset og angrepet

LHBT-befolkningen blir utsatt for vold og fratatt rettigheter.

Rasisme og annen hets blir ikke slått ned på

Organisasjoner blir motarbeidet

Arbeidere har måtte bøte med livet PGA tøffe forhold når de bygget fotballstadioner.

I Frankrike så vi at fransk politi måtte trå til og gripe inn under bråk.

Men hvem skal gripe inn når situasjoner skjer i Russland? Bilder og videoer fra russisk politi viser at de ofte bare står og ser på når uskyldige blir angrepet. Vi må forvente at opptøyer og bråk kommer til å skje under VM, men hvem skal gripe inn og beskytte folk?

Jeg kan i hvert fall ikke dra.

Som åpen homofil fotballsupporter vil det ikke bare være skummelt, men regelrett farlig. Jeg er glad i fotball, men ikke så glad!

Jeg har veldig lyst å høre hva NFF tenker om dette.

Hvordan skal de forsikre norske fans og deltakere om at VM er trygt?

Anbefaler de norske fans å bli med festen?

Sist gang Putin inviterte til fest, takket Norge nei.

Verken Erna Solberg eller andre fra den norske regjeringen var til stede i markeringen i Moskva 9. mai.

Men hvordan stiller Norge seg når det er snakk om en fotballfest?

Er norske prinsipper lagt til side siden det er fotball?

Er Putins festbord mer interessant denne gangen?

Uansett - festen begynner om to år, og Norge som fotballnasjon vil gjøre alt de kan for å bli med. Høgmo håper på en annenplass i gruppen.

Jeg håper VM blir avlyst.