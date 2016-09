Hvorfor mener politikerne at bilisters behov for å komme raskt frem, er viktigere enn barns liv og sikkerhet?

BT har i en artikkelserie satt fokus foreldres råkjøring ved byens skoler. Man kan tenke seg at det burde finnes relativt enkle og effektive grep som umiddelbart ville gjøre våre barns skolevei tryggere.

Det ene er å sette ned fartsgrensene til 30 km/t i nærheten av alle skoler, og langs alle skoleveier. Dødsrisikoen ved påkjørsel flerdobles fra 30 km/t til 40 km/t.

Videre kunne man fulgt Irlands eksempel og automatisk gi minst 10 000,- i bot og risiko for fengselsstraff ved enhver bruk av mobiltelefon i bil, handsfree inkludert.

Fotobokser med snittmåling ville hatt stor effekt. Videre, som Fridalen skole: stenge av området inne ved skolen for bilkjøring. UP burde få mangedoblet sine ressurser.

Man må spørre politikerne hvorfor bilisters behov for å komme raskt frem, er viktigere enn barns liv og sikkerhet.

Like viktig er det imidlertid at byutviklingen legges til rette for gange og sykling, og mindre bilbruk. Bergenspolitikere ser ut til å glemme at det finnes en by utenfor bomringen.

Det hjelper lite med trafikksikringstiltak og mindre bilbruk i sentrum når en bilbasert byspredningspolitikk fortsetter for fullt i bydelene. En politikk der familiene må ha to biler og kjøre på kryss og tvers i nærområdene og mellom bydelene.

Det er tid for å erkjenne at bilen er et utdatert urbant fremkomstmiddel som i feil hastighet og ved feil bruk er en potensiell drapsmaskin i våre nærmiljøer. Da er det ikke nok med bedre tilrettelegging for gåing og sykling, det må også gjøres mindre attraktivt å kjøre bil.

Bilen tar opp enormt med plass, legger beslag på store arealer der våre barn ellers kunne ferdes fritt. Barna holder seg mer innendørs, blir mindre fysisk aktive, får dårligere helse og kommer for sent i gang med sykling når nærmiljøene utvikles på bilens premisser.

Her jeg bor i Øvre Sædal sprenges for tiden hver minste lille grønne flekk i fillebiter for å bygge boliger. Som et resultat av en reguleringsplan fra 2005; uten noen som helst form for helhetstenkning.

Her skulle det tydeligvis tjenes penger på tomtesalg, og være fritt frem for private utbyggere uten klare krav til områdeutvikling. Ingen plan for sykkelveier med fortau, ingen tilstrekkelig god plan for skolevei.

Boligområdene baserer seg i stor grad på carports/biloppstillingsplasser, som betyr at barna til enhver tid må passe seg for biler når de ferdes i nærområdene. Resultatet er fullstendig forutsigbart: her vil det vrimle av biler når boligene står ferdig, og skoleveien vil bli mer utrygg.

Sædalen er i det hele tatt et prakteksempel på hvordan et lokalsamfunn ikke skal bygges fra start av: fullstendig planløst utsalg av tomter til boligbyggere, basert på bilen som det primære transportmiddelet.

Det pågår for tiden en arealanalyse for Sædalen der man delvis erkjenner problemet. Det ville det vært mye mindre komplisert dersom man i utgangspunktet la til rette for et sammenhengende gang/sykkelveinettverk når man utvikler nye boområder.

Når det likevel finnes mulighet til å rette opp feilslått politikk vil jeg anbefale følgende tiltak, ikke bare for Sædalen, men også for andre bydeler i Bergen:

Still ufravikelig krav til alle utbyggere om at all parkering skal være i garasjeanlegg, ikke på overflaten. Der det allerede er overflateparkering: gjør om veiene i nærmiljøet til gatetun. Sett ned fartsgrensene til 30 langs alle skoleveier Kutt ned på bilparkeringsplasser ved etablering av nærmiljøanlegg. Bygg i stedet sykkelparkering. Bruk sykkelvei med fortau som prioritert løsning for myke trafikanter, ikke fortau langs hovedvei eller gang/sykkelvei. Om nødvendig ta areal fra veibanen og sett ned fartsgrensene.

Hovedutfordringen er de mektige kreftene som taler bilens sak. Både bilbransjen og den store velgermassen med førerkort. Bilene blir jo tross alt stadig mer "komfortable, miljøvennlige og trygge".

Men en bil er og forblir en bil, som i feile hender utgjør en reell trussel mot myke trafikanter og barns bevegelsesfrihet.

Jeg anmoder politikerne til å handle etter byens og barnas beste, og ri av klagestormen som alltid følger etter enhver begrensning av bilbruk.