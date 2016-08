Vi får håpe at BTs lederartikkel om seniorene i sommer var en arbeidsulykke.

Bergens Tidende har tidligere i sommer skrevet en sjokkerende lederartikkel som vi må forstå slik at avisen mener at seniorene i samfunnet har for stor innflytelse. Vi håper artikkelen var en arbeidsulykke, og mange har heldigvis reagert, blant annet leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen (BT 10. august).

Jeg har studert statistikken over aldersgrupperinger på Stortinget. Det viser seg at gjennomsnittsalderen for stortingsrepresentantene ved de senere valgene har sunket med opp til åtte år i forhold til den gangen mange av oss var unge velgere. Det er ikke lite!

I løpet av denne perioden er folk blitt friskere, og levealder har økt betydelig. Og alderen for hvor lenge folk kan stå i arbeid, er utvidet - i alle fall formelt. Likevel var det kun fire representanter (av 169) i det sittende Storting som var over 65 år da de ble valgt/gjenvalgt.

Er det ikke slik at denne aldersgruppen utgjør omtrent 30 prosent av velgermassen og er sterkt voksende? Det tilsier at det burde vært 51 representanter over 65 år på Stortinget.

Så kan vi samtidig tenke over hvem alle stortingsrepresentantene er ment å skulle representere.