Med smartelefon kan alle enkelt skrive ut resept til seg selv.

I dag er medisiner delt i to grupper: De som er på resept, og de som selges reseptfritt. Første gruppe må skrives ut av lege. Når en har valgt å holde medisinene i den andre gruppen reseptfrie, er det ut fra effektivitetshensyn. En vurderer bivirkninger og skadepotensialet som begrenset, og velger da å tilby kundene å kjøpe medisinene i dagligvarebutikken.

Likevel har alle medisiner bivirkninger, og det vil alltid være et potensial for overdreven bruk. Ikke minst gjelder dette smertestillende. Selv «uskyldige» medisiner som Paracet og Ibux kan ha skadelige effekter. Ikke minst ser vi at gravide bør holde seg unna Paracet.

Imidlertid ble denne avgjørelsen, der en veide effektivitet som viktigere enn sikkerhet, tatt før vi fikk god tilgang til Internett og før tjenesten helsenorge.no ble etablert. Med Internett har vi i dag helt nye muligheter. Vi foreslår et system der mange av de medisinene som i dag er reseptfrie blir lagt tilbake på resept, men slik at kunden kan skrive ut resept til seg selv for medisiner i denne gruppen.

Et slikt system vil ha mange fordeler. Systemet kan gi advarsler om bivirkninger slik at disse blir kjent. For de mest alvorlige bivirkningene kan vi kreve at kunden markerer at hver av disse er forstått. I tillegg kan en ha en knapp for å se hele listen. Til slutt et markeringspunkt der kunden krysser av for at hun er inneforstått med konsekvensene av å ta medisinen.

Ikke minst kan en nå fortelle kvinner i den aktuelle alderen om faren med å ta medisinen under graviditet. Ideelt sett burde systemet ha tilgang til pasientens journal, men dette kan bli komplisert å få til i dag.

Systemet kan også holde orden på antall resepter som er skrevet ut, og gi advarsler ved høyt forbruk. Vi tror ikke at det er formålstjenlig å la systemet nekte å skrive ut resepten. En hovedeffekt med et slikt system er at kunden blir bedt om å ta ansvar selv. Det vil sannsynligvis føre til en ansvarliggjøring. I dag kan en plukke Paracet fra hyllen på lik linje med karameller. Der de fleste vet at karamellene kan gi hull i tennene, er det mange som ikke har fått med seg at Paracet er langt fra ufarlig.

Vestlendinger mer syk: Vaksinen virker ikke mot influensa

Kunden kan fortsatt få medisinen i dagligvarebutikken, men må vise resept. Denne kan gjerne fylles ut i en app mens en er i butikken. Dagligvarebutikker som selger medisiner må ta ansvar for å sjekke at kunden har resept, på samme måte som at butikkene har fått ansvar for å kontrollere aldersgrenser ved alkoholsalg.

Systemet bør kunne etableres som en del av helsenorge.no. De som ikke har adgang til Internett må da kontakte legen for å få sin resept gjennom det vanlige systemet. Vi tror at et system som dette vil redusere misbruk og øke sikkerheten for kundene. Ulempene ved å måtte skrive ut en resept selv vil være bagatellmessige for alle som har en smarttelefon. Dette systemet gir også mulighet for å flytte flere medikamenter fra legeresept til kunderesept, og samtidig beholde en høy grad av sikkerhet. Vi ser dette som nok et ledd i en utvikling der vi som kunder får stadig større innflytelse.