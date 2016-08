Ingen, heller ikke mediene, bør se seg tjent med en politisk dialog der folket ikke blir hørt når viktige beslutninger skal tas.

Mathias Fischer skrev en kommentar 25. august om ideelle organisasjoners plass i norsk politikk som inneholder en rekke feil. Det er riktig at frivillige organisasjoner har gode muligheter til å drive politisk påvirkning i Norge, og at flere av dem var på Arendalsuka. Derfra går det meste galt, for hva slags grunnlag har for eksempel Fischer for å hevde at frivillige organisasjoners arbeid med politisk påvirkning gir en fordel for de rike og ressurssterke?

Vår erfaring er at organisasjoner som «Velferdsalliansen» og «Stiftelsen Rettferd for taperne» blir hørt av politikerne, nettopp fordi de representerer andre enn de rike og ressurssterke, grupper som ikke kommer til orde ellers. Det er bred politisk enighet om at frivillig deltakelse er et middel mot utenforskap.

Nordmenn har minst en lobbyist hver, hevder Fischer. Det bør de ha. Politisk påvirkning er ikke et onde, men en garanti for et samfunn preget av høy tillit og representativitet. Og de frivillige organisasjonens lobbyrolle styres ikke av hvem som til enhver tid betaler mest for jobben, men av hvilke utfordringer organisasjonene har sett hos sine medlemmer og brukergrupper.

Over tre fjerdedeler av den norske befolkningen er medlem i en frivillig organisasjon. Det er ikke riktig, som Fischer hevder, at psykiske lidelser får lite oppmerksomhet i mylderet av helse- og velferdsorganisasjoner. Mental helse er en av Norges største organisasjoner med lokale lag i alle fylker. De er en tung og viktig aktør på feltet og jobber kontinuerlig for å bedre forholdene for psykisk syke.

Fischer hevder også at en rik norsk velferdsstat har skapt rom for de ideelle organisasjonene. Det er i beste fall historieløst. Velferdsstaten er i stor grad bygd opp av ideelle aktører som har identifisert utfordringer hos befolkningen. Slik har vi fått helsestasjoner, abortklinikker og barnevern. I nyere tid har organisasjoner som Blå Kors, Kirkens Nødhjelp og Frelsesarmeen opprettet helsetilbud til papirløse migranter og behandling av spillavhengighet.

Vi har gode grunner til å være stolt av norsk frivillighet. Vi reagerer på at en kommentator i en av landets største aviser argumenterer for en innskrenking av demokratisk dialog. Ingen, heller ikke mediene, bør se seg tjent med en politisk dialog der folket ikke blir hørt når viktige beslutninger skal tas. Frivillig sektors plass på Arendalsuka vitner heldigvis om det motsatte.