La kulturskolen være en arena for spilleglede og kreativ utfoldelse uten måltall og prestasjonskrav.

Kulturskolens nye system «Oppspill» blir innført med en begrunnelse om å samordne og standardisere undervisningen, og for å styrke kvalitetsfokuset i kulturskolen. Det høres vel og bra ut, men er det manglende progresjon på enkeltelever kulturskolens egentlige problem? Vil medisinen virke?

Kulturskolen til nå har vært en arena hvor barn og unge kan utvikle sine ferdigheter innenfor musikk og kultur, uten å måtte føle prestasjonspress. Dette har vært en unik verdi for kulturskolen, i motsetning til andre fritidsaktiviteter og skolegang. På disse arenaene møter man stadig oftere krav til prestasjoner, enten det gjelder innføring av karakterer i barneskolen, eller «topping» av fotballag.

Ved å innføre krav til progresjon ønsker kulturskolen å sile ut de barna som ikke øver nok på pianoleksene sine, eller som av andre grunner ikke oppnår forventet fremgang i pianospillet sitt. Rektor Mardon Åvitsland understreker imidlertid i Bergens Tidende 30. august at «Oppspill» vil få en uformell og vennlig ramme.

Derfor undrer jeg: Hva er hensikten med å innføre denne ordningen? Det vil medføre et vesentlig prestasjonspress på alle pianoelever, og med en «vennligsinnet» håndtering, vil det maksimalt være en håndfull elever som må si fra seg plassen sin til fordel for andre mer motiverte elever på venteliste. Hadde det ikke vært like enkelt å håndtere disse «enkeltsakene» direkte, i stedet for å innføre en ordning som rammer alle?

Nye krav til pianoelever: Hvis du ikke lærer fort nok, mister du plassen

Dersom det egentlige problemet er lengden på ventelistene på piano, så burde etter min mening både Bergen kulturskole og byråd Andersland være mye mer opptatt av hvordan man kan etablere et tilbud som dekker etterspørselen! Godt kvalifiserte pianolærere er det nok av - her er det kun et spørsmål om vilje til å prioritere denne instrumentgruppen i forhold til andre, mindre populære tilbud.

Jeg håper både byråd og rektor vil ta opp ordningen til ny vurdering, og la kulturskolen være en arena for spilleglede og kreativ utfoldelse uten måltall og prestasjonskrav!