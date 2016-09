Jeg skammer meg ikke over å gå helhjertet inn for å nå ut.

Så er vi der igjen, ved det gamle ordspråket om hunden og hårene, eller boken og omslaget som de sier på engelsk.

Litteraturkritiker Silje Stavrum Noreviks gjør i kommentaren «Må forfattere være hyperaktive på sosiale medier for å vinne kampen om leserne?» nettopp det: Bedømmer boken etter omslaget, eller teksten etter mediet.

Bokhandlene og prisutdelingene er fulle av selvbiografiske romaner og «romaner». Private fotoalbum, facebookoppdateringer og familiehistorier samles mellom to stive permer, fordi det står forfattere bak. Men når forfattere tar steget ned fra den litterære Olympen, (også kjent som litteraturhuset,) og er (hyper) aktive på Facebook? Da blir naturlig bruk av internett til problematisk selvpromotering, i Noreviks kommentar.

Silje Stavrum Norevik har mange gode poenger om bokbransjens diskutable markedsføringsstrategier. Men teksten bærer også preg av et plattformsnobberi, hvor det å skrive på internett fremstilles som synonymt med kommersiell strategi. Dette er et fy-ord for enhver forfatter som ønsker å bli tatt seriøst. Om man ønsker å bli lest og likt, kan man jo like godt skrive på Facebook eller noe, «lissom».

«Velkommen til bokhøsten 2016 hvor det skrevne ord ikke lenger er nok» skriver Norevik. Det skrevne ord, den rene tekst; ubesudlet av kommersielle krefter, forfatterkarisma og et ønske om å bli lest. Et nostalgisk ideal, i teksten legemliggjort gjennom Agnes Ravatns berømte nett-nekt og håndskrevne manus.

Selv er jeg langt fra denne idealforfatteren. Kanskje fortjener jeg selv merkelappen «hyperaktiv på sosiale medier?»

Jeg innrømmer villig at jeg har vært bevisst på selvpromoteringen. Min mediestrategi er å mene ting høylytt i det offentlige rom. Jeg blogger, skiver kronikker og essay i andre medier, og har en åpen Facebook-profil.

Da jeg etablerte bloggen min, etdannetrop.no, var det dels som skriveøvelsesrom, men også i stor grad med tanke på min kommende roman. Jeg trodde ikke bloggen kom til å selge bøker for meg, men håpet at det kunne bidra til å skille meg ut blant debutantene. For jeg ser for meg at journalister også kan bruke Google, og at det utvelgelse kan foregå omtrent slik:

«Hvem av alle de nye, håpefulle skal vi skrive om i år, da? Se, her er det ei som skriver morsomt om pupper, sint om politikk og som ser gøy ut på bilder med hatt og greier. Vi tar henne.»

Funket det? Tja. En løsrevet frase fra en bloggpost («Trygler om slakt») har fulgt meg siden, noe som ser ganske pussig ut utenfor konteksten. VG lagde en kjempefin sak med overskrift tatt fra bloggposten: «Gi meg terningkast jeg ikke ville tatovert på rumpa en gang». Jeg spurte journalisten om hva som hadde ført til at de ville skrive om meg, men bloggingen blei ikke nevnt overhodet. Det var «det skrevne ord» som gjorde utslaget: De syntes rett og slett boken mi virket interessant.

Jeg har fått mange anmeldelser og mye oppmerksomhet til debutant å være. Jeg liker gjerne å tro at min breiale mediestrategi har hjulpet. Men jeg aner ikke.

Jeg skammer meg uansett ikke over å gå helhjertet inn for å nå ut. Det er en dyd av nødvendighet når jeg skriver i en sjanger jeg stadig blir fortalt er helt usalgbar. Jeg er heller ikke flau over å også skrive på andre plattformer enn mellom to permer. For dette er den andre sida av saken: Jeg skriver! Romanprosjektet mitt er det største og høyest prioriterte. Men det er ikke det eneste jeg skriver.

Mine samfunnsengasjerte tekster og mine forsøk på essay publiserer jeg på bloggen, eller som kronikker. På Facebook er jeg personlig, men ikke privat. Jeg ser på Facebook som en lokalavis om meg selv, og det er ikke alt som er publiseringsverdig. Snart kommer jeg også med podkast, fordi det er himla morsomt å lydlegge tekst.

Og alvorlig talt: Er det ikke det vi forfattere skal, da? Det etterlyses jo stadig samfunnsengasjement hos dagens forfattere.

Jeg møter plattformsnobberiet hver gang noen kaller meg foraktelig for «bloggerdame» i kommentatorfeltet, men er litt mer overrasket over å møte det fra aviskommentatoren.

Er det mer høyverdig å sitte i panel på Litteraturhuset enn å diskutere på Facebook? Er det finere å nesten-kline på Aschehougs sommerfest enn å friende noen på Facebook? Blir tankene bedre av å publiseres i en essaysamling, enn som poster på en blogg? Og hvorfor pokker skal det være kleinere å dele litt fra forfatterlivet på Facebook, enn i en selvbiografisk «roman»?

Tekst er tekst og folk er folk. Og et forfatterimage dyrkes like godt gjennom sagnomsust intervjuangst som på Facebook.

Det er all grunn til å kritisere bok- og mediebransjens dyrking av persona fremfor innhold. Men kritikken hadde vært mye skarpere med litt mindre hundehår i suppen.