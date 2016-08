Bror min tok livet av seg, men eg har ingen grav å gå til. Eg er i eit ingenmannsland eg ikkje unner nokon.

Det er snart fem år sidan veslebroren min på 22 år tok sitt eige liv. Ein sein søndagskveld fekk foreldra mine tekstmelding frå han om at han ikkje greidde å leve lenger, til trass for at han eigentleg elska livet. Kvifor han gjorde det, er det nok berre han som kunne ha svart på. Men eg er ikkje sikker på om han kunne ha svart på det han heller. Motivet er heller ikkje det viktige.

Det tok elleve månader frå han fekk status «antatt død» til eg klarte å seie tydeleg til meg sjølv og andre at broren min var død. Takka vere ei helg med organisasjonen Unge LEVE så forstod eg at han var død. Det kjendest rett å vere ein del av Unge LEVE. For til trass for ulike historier, så kjende eg på fellesskapet. Dei siste tre åra har eg der både funne fellesskap og trøyst i ei vanskeleg tid. Men det ligg eit «men» der. Fellesskapet består av menneske som har éin ting til felles, at vi har mista nokon i sjølvmord. Men sett vekk ifrå det, så har vi alle ulike historier.

Det var godt å kunne snakke om det med dei andre. Men oppe i det heile kjende eg meg einsam, eg var usikker på om eg høyrde til det fellesskapet. Usikker på om eg hadde rett til å vere der. Dei eg har møtt, har alle hatt ei grav å gå til, eit fysisk bevis på at det utenkjelege har skjedd. Fordi vi aldri fann han, har eg fortsatt å gå til der spora etter han stoppar. Det er lenge sidan eg har gått dit til fots no, kikka utover sjøen som om han på mirakuløst vis skulle kome til syne. Ofte når eg tenkjer på broren min, kjennest det som om han framleis er her.

Prest Birte Nordahl: Sorgens slitasje

I fjor fekk vi ei grav å gå til. Bror min vart erklært død. Eg har ikkje vore på grava så mange gonger, og eg er usikker på om eg kan omtale det som ei grav. Kanskje er det betre å kalle det for ein minnestad, ettersom vi ikkje hadde nokon å gravleggje. På den eine sida er det godt å ha ein minnestad å gå til, med ein stein med namnet hans på. Ein stad der vi kan leggje ned blomar, og ikkje minst ein stad der det er greitt å sørgje. Stundom kjenner eg framleis behov for å gå til staden der spora etter bror min stoppar, men folk vert uroa av å sjå menneske på den staden. Staden der spora stoppar, er ikkje ein allment akseptert plass å sørgje.

Mykje har skjedd dei siste åra, men det er éin ting som ikkje har endra seg. Veslebroren min tok sjølvmord. Han er borte for alltid. Eg tenkjer på dei som har mista sine på sjøen, dei som ikkje fekk noko klart svar. Kanskje er det litt det same når eg no sit att med éin prosent håp om at han framleis er der ute ein stad. Og så tenkjer eg på korleis minnestaden på gravplassen er rett, men samstundes så vanskeleg. Og ikkje minst tenkjer eg på det at det å miste nokon er tungt, uansett kva og korleis.

Etterlatt ved sjølvmord, det er ein av båsane eg skal passe inn i. Det er berre det at bror min forsvann. Vi har ikkje funne han enno, og grava er tom. Eg som så mange andre som har mista nokon i sjøen, om ein kan seie det på den måten, må leve med ei tom grav. På den eine sida er eg etterlaten ved sjølvmord, og på den andre sida sit eg att med kjensla av at eg manglar eit endeleg bevis på at det som hendte faktisk hendte. Det gjer at det å vere ein del av eit fellesskap for etterlatne ved sjølvmord, stundom kan kjennest vanskeleg.

Jeg sitter ved henne. Det går litt tid. Så er hun død. Natten da verden raste

Eg er i eit ingenmannsland som eg ikkje unner nokon. Ingen båsar passar heilt. Slik er det nok for mange. Sidan ein sit med så ulike historier, så er det nok mykje den einskilde sit med som dei ikkje kjenner passar inn i den eine eller andre båsen. Og kanskje skal ein ikkje presse seg sjølv og sorga inn i nokon bås. Kanskje skal ein berre finne ein måte å leve med sorga som gjer at ein kan ha eit godt liv - til trass for børa ein har i sekken.

Eg har lært meg å leve med at den eine bror min er død, og eg jobbar med å godta at grava kjem til å vere tom. Men eg er usikker på om etterlaten ved sjølvmordsbåsen nokon gong kjem til å kjennest heilt rett. Kanskje det er fleire som kjenner på det same, kanskje det er fleire med same historie. Eg får ikkje lukka boka eller avslutta kapittelet.

Men kven veit; kanskje ville det ikkje ha vore så annleis om vi hadde funne han. Han ville framleis ha vore død. Og det er ikkje sikkert at eg ville ha syntest at båsen passa likevel.