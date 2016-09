Det er påtide at Venstre og KrF tar igjen med samme mynt som Høyre og går sammen om å true med å ødelegge noe som er hellig for dem.

Har du lyst til å sette i gang nye oljefelt som vil sprenge alle norske klimamål til himmels? Føler du at miljøvernere maser om å bygge jernbane og ikke vei? Lei av at andre vil gjøre det dyrere for deg å kjøre bil, fly eller ødelegge planeten på andre måter? Er du ingen stor fan av å satse på grønne næringer? Liker du ikke ren luft og god dyrevelferd?

BT mener: La den ligge

Ingen fare, bare ta Lofoten, Vesterålen og Senja som gissel og si at du vil gjøre havbunnen i disse områdene til en oljeproduserende sveitserost om du ikke får viljen din. De siste dagene har det vært Høyre sin tur til å true med å åpne noen av våre mest sårbare havområder for oljeleting.

Realiteten er at så lenge samarbeidspartiene Venstre og KrF greier å verne Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe), så blir det lettere for Høyre og Fremskrittspartiet presse gjennom annen klimafiendtlig politikk. Et eksempel på det er åpning av en rekke nye oljefelt i 24. konsesjonsrunde. Arbeiderpartiet har kjørt samme linjen før.

Vi er selvsagt glade for alle gode krefter som jobber for et varig vern av LoVeSe, KrF og Venstre inkludert. Samtidig må vi ikke glemme andre særdeles viktige klimasaker. Derfor er det på tide at Venstre og KrF tar igjen med samme mynt som Høyre og går sammen om å true med å ødelegge noe som er hellig for dem. For eksempel regjeringssamarbeidet.

Hvis katastrofen skulle skje, og Høyre sikrer boreflertall med Arbeiderpartiet, blir det åpenbart for alle at det viktigste skillet i politikken ikke går mellom høyre- og venstresiden. Det viktigste skillet vil da gå mellom partier som tar klimaendringene på alvor på den ene siden, og Høybeiderpartiet og FRP på den andre.