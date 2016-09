Det er oppsiktsvekkende at en stortingskandidat mener narkotika bør selges fritt, uten aldersgrense. Selv i legaliseringskretser vil dette anses som ekstremt.

Sondre Hansmark Persen er nylig nominert på annenplass på Hordaland Venstres stortingsliste. I et intervju med BT 29.8 tar han til orde for legalisering av narkotika.

For en som vil på Stortinget, er både kunnskap og presisjonsnivå viktig. Her har Persen litt å jobbe med. Han påstår for eksempel at «det er et ganske unisont forskerkorps som sier det (LSD, MDMA/ecstasy og cannabis) er mindre skadelig (enn alkohol)» og at alkohol «ifølge noen er like farlig som heroin». Det er svært få som vil nikke til dette.

Persen har rett i at alkohol er et skadelig rusmiddel, og det som med dagens utbredelse gir størst negative konsekvenser for samfunnet. Men det er ikke et unisont forskerkorps som sier at LSD, MDMA/ecstasy og cannabis ikke er skadelig. Å bidra til ufarliggjøring av stoff med klart skadepotensial er uansvarlig. Cannabisbruk kan gi avhengighet, psykiske vansker og økt risiko for psykoser og schizofreni. MDMA/ecstasy er også knyttet til hjerteinfarkt og hjerneblødning.

Premisset for Persens politikk er feil. Det er ikke slik at cannabis kommer i stedet for alkohol. Forskningen viser at det kommer i tillegg.

Persen mener det er «dårlig ressursbruk å jage vekk narkomane fremfor å behandle». Det er det vanskelig å være uenig med ham i. Men norsk ruspolitikk har allerede et helsefokus, 7000 mennesker i legemiddelassistert rehabilitering bør være et sterkt bevis for det.

Kandidaten ser ut til å tro at folk straffes hardt for bruk. Men det er svært få som sitter i fengsel for egen bruk. Den vanligste reaksjonen har vært påtaleunnlatelse eller bøter. I stedet for bot, får ungdom som tas for narkotikabruk tilbud om påtaleunnlatelse mot en avtale om rusfrihet i en gitt periode.

Mange steder følges dette opp med støttetilbud som hasjavvenning, samtaler og hjelp til å få orden på for eksempel skolegang igjen. Uten forbudet mot narkotika har vi ikke dette mandatet til å gripe inn tidlig for hjelpe. Det vil bli kostbart, i form av menneskelige lidelser og økt behandlingsbehov.

Når det kommer til skadelige effekter av rus, er unge er særlig utsatt fordi hjernen fortsatt er under utvikling. Derfor er det oppsiktsvekkende at Persen tar til orde for at «de letteste» stoffene bør selges fritt. Altså ingen aldersgrense, ingen øvrig regulering. Selv i legaliseringskretser vil dette anses som ekstremt. Legalisering vil øke tilgjengeligheten og gjøre bruk mer sosialt akseptert – noe som vil øke bruk og dermed problembruk.

Vi oppfordrer Venstre til å basere ruspolitikken på kunnskap og sosialt ansvar. Persens legaliseringsutspill er et lettvint frieri til et lite mindretall som har taklet egen eksperimentell rustesting så langt. Folk har ulik sosial og biologisk sårbarhet for å få problemer med rus. På andre områder er Venstre opptatt av å være føre-var og ta sosialt ansvar. Det bør også gjelde i ruspolitikken. Da bør forebygging av narkotikabruk være svaret, ikke tilrettelegging.