Einar Engelstad: Senk skuldrene, ta deg en tur i Harmonien og kos deg!

Takk til Johanne Grieg Kippenbroeck for hennes glimrende innlegg i BT 30. august. Som henne ble jeg veldig skuffet over Einar Engelstads innlegg, «Fordomsfullt. Selvfølgelig», og hans utfall mot den såkalte «kulturfiffen»

Selv hadde jeg min oppvekst på Nesttun. Min far var totalt umusikalsk, min mor var musikalsk og sang mye. Det var ikke et instrument i vårt hus. Men de hadde begge stor respekt for kunst og kultur i alle former, og det man ikke umiddelbart forstod, kunne man - og i mange tilfeller burde man - strekke seg etter.

Som nyutdannet ung lærer var jeg så heldig å få min første midlertidige ansettelse midt i Solheimsviken, nemlig på Solheim skole. Jeg har bare hyggelige minner derfra, ikke bare i møte med elever og lærere, men også med barnas foreldre. Det var sikkert mange flere med høyere utdannelse på Kalfaret, og boligforholdene der var nok betraktelig bedre, men i Solheimsviken merket jeg aldri noe til den hatske tonen Engelstad legger opp til. Mange av skolens foreldre jobbet på BMV som dyktige fagarbeidere, og vi på Solheim skole var med rette stolte da vi gikk i prosesjon med flagg ned for å være med på stabelavløping i Viken, der de fleste hadde en far, onkel eller bestefar som arbeidet.

Blant mange gode minner fra Solheim skole er det ett jeg særlig vil fremheve, og det har direkte med musikk og Harmonien å gjøre. Også på den tiden hadde Harmonien opplegg med elevkonserter om formiddagen, og meningen var at lærerne skulle forberede elevene før konserten. Da en lærer kom og spurte om jeg kunne overta en slik forberedelsestime i hans 7. gutteklasse, for musikk var ikke helt «hans greie», ble jeg begeistret og gikk entusiastisk inn for oppgaven. På lærerskolen hadde jeg jo nettopp skrevet en selvvalgt oppgave om hvorledes man kan åpne musikkens verden for elevene: Å lære seg et instrument er ikke alltid så viktig. Men man kan lære seg å lytte til musikk og glede seg over den!

Musikken vi skulle høre i Konsertpaleet var Beethovens 5. symfoni, så det var naturlig å gi guttene en kort innføring om Ludwig van Beethoven og en lett forklaring av hvordan en symfoni er bygget opp. Jeg voktet meg vel for å si at de måtte «forstå» komponisten eller hans hensikt og mening med verket. Det viktigste var å få guttene til å høre og gjenkjenne temaet i hver sats. Selv kunne jeg ikke spille noe instrument, så det var ikke annet å gjøre enn å synge. Etter beste evne sang jeg, om og om igjen, temaene fra de fire satsene, slik som jeg husket dem.

Til slutt fikk de noen praktiske tips om at det for eksempel ikke er vanlig å klappe mellom satsene. Og så var vi klare til å gå på konsert. Om konserten var samme dag eller dagen etter, har jeg glemt. Men det jeg husker svært godt, er at vi gikk på våre ben hele veien til Konsertpaleet, og at ingen gutter forsvant underveis.

Vi plasserte oss på to benkerader, og jeg var veldig spent da konserten begynte: Ville de høre et tema, eller ville musikken bare fortone seg som kjedelig filing på instrumenter? Det gikk ikke lang stund før før flere av guttene stolt viste meg med smil og tegn at de gjenkjente temaet. For meg var dette en stor stund!

Jeg var bare vikar for dem denne ene gangen, og jeg håper ingen andre senere prøvde å overbevise dem om at klassisk musikk ikke er noe for gutter fra Søndre. I følge Engelstad er det tydeligvis musikk kun for «the Upper Ten» på Hop og Kalfaret. Jeg håper heller at for noen av guttene ble dette begynnelsen til mange gode musikalske opplevelser.

Til Engelstad: Senk skuldrene, ta deg en tur i Harmonien og koooos deg!