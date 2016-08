Et totalt skille mellom kirke og stat må komme.

15.000 har meldt seg ut av kirken på fire dager, meldte flere medier nylig. Masseutmeldingen skyldes en ny løsning for inn- og utmelding av kirken på nett, som også har gjort det mulig å melde inn feiloppmeldinger. Dette er et skritt i riktig retning, skjønt det skulle vært gjort for lenge siden. Hittil i år har over 24.000 mennesker meldt seg ut av kirken, noe som viser at det nye systemet var tiltrengt. Neste skritt må være en fullstendig økonomisk løsrivelse av kirken, som fullfører bruddet mellom stat og kirke i Norge.

BTs leder: Jus og teologi må skilles

Den reviderte Grunnloven fremhever at forskjellige livssynssamfunn skal stilles likt. Like fullt lever statskirken videre i beste velgående under psevdonymet «Den norske folkekirke», og de er like statsstøttet som den alltid har vært. Fortsatt lønner staten kirkens overadministrerte hierarki: Biskoper, proster, prester, kapellaner, diakoner, kateketer, kantor og organister, som alle skal betjene et mindretall fremmøtte på kirkebenkene.

Denne økonomiske ordningen finner kirken seg meget bekvem med. Den bestiller det den ønsker og lar staten ta regningen. Mens kirken bygger nye kirkehus, forsøker staten å håndtere de mange kirkene som nå står tomme landet rundt. Byggene brukes blant annet til konsert- og samfunnshus, fordi samfunnet vårt mangler nøytrale samlingssteder for befolkningen.

I Bergens Tidende 11. mai i år spurte en leser: «Hvem skal betale for folks tro og gudedyrkelser?». Spørsmålet er betimelig. Langt fra alle i riket er troende, og de bruker følgelig ikke kirken i dagliglivet sitt. Vi har trosfrihet i landet og alternative løsninger for dåp, vielser og begravelse for ikke-troende. Det er naturlig at brukerne av disse tjenestene betaler for dem, og dette bør også gjelde for kirken. Kirkens egne medlemmer bør finansiere alle dens utgifter, fra strømbruk via vedlikehold til lønning av kirkens mange ansatte.

Det er på høy tid at staten betaler ut kirken med en større startpakkesum, slik at den en gang for alle kan bli et økonomisk selvstendig organ. Den hevder å ha 3,8 millioner medlemmer, og selv med de mange utmeldingene, burde den ha et robust grunnlag for å stå på egne ben økonomisk. Kirken må nå innføre medlemskontingent og selv betale for sitt forbruk, i likhet med andre tros- og livssynssamfunn i landet. Vi bør ikke tape mer tid på noe vi vet må komme: Et totalt skille mellom kirke og stat, også rent økonomisk.