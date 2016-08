Hadde du likt om noen stemplet deg som rasist eller ludder, uten å kjenne deg?

Jeg er ikke lenger muslim, jeg har falt vekk fra islam. Og som tidligere muslim er jeg ikke enig i alt som islam representerer. Men bare fordi jeg er uenig eller misliker det, betyr det ikke at det er ekstremt eller at det gir meg rett til å skyte budbringeren.

Hvorfor stempler folk andre bare basert på egne meninger, følelser og uvitenhet? Hadde du likt om noen stemplet deg som rasist eller et ludder, uten engang å kjenne deg? Nå vil jeg ikke lenger tie! Dette er ikke noe du nødvendigvis hører folk si.

Men stempel som «rasist» eller «ludder» er noe du bærer med deg, det henger over skuldrene dine. Det verste er at de som ødelegger deg fra utsiden og inn, ikke engang kjenner deg, ditt liv eller dine synspunkter. De vet ikke engang hva din favorittfarge er. Men de står alltid klar til å dømme deg.

Tenk om det var din venninne eller lillesøster som fikk ludder-stempel. Hva ville du ha gjort? Hvordan skal man i det hele tatt takle dette på en human måte? Du vet at disse ryktene ikke er sanne. For du kjenner hennes indre helt ned til bunnen av hjertet. Du ville aldri stått på sidelinjen sammen med noen som sier og gjør slikt mot andre. Du ville stått opp for sannheten.

Jeg har undret og fundert over hva norske medier, politikere og aktører som Antirasistisk Senter tenker når de bidrar til å stemple Islam Nets leder, Fahad Qureshi, som ekstremist? Hva definerer egentlig ordet «ekstrem», og hva betyr det? Er det slik at noen er ekstreme bare fordi de har et annet tankesett enn du er vant til?

Og hvorfor er det slik at enkelte får sin identitet krenket når noen formidler et budskap om islam? Skal man skyte budbringeren fordi man ikke liker budskapet? Det er ikke rettferdig, det gir deg ikke rett til å sverte ham.

Ofte leser vi i mediene at «den imamen er ekstrem». Er han da ekstrem i forhold til samfunnets verdier? Eller er imamen ekstrem i forhold til der han henter budskapet fra, Koranen, muslimenes hellige bok? Ofte er det slik at muslimen i gaten blir stemplet som «ekstrem».

Men disse muslimene formidler bare hva de tror og mener er guds budskap. Så de er ikke ekstreme, det er bare du som misforstår tolkningen. For i forhold til islam er de akkurat der de skal være i forhold til forståelse og budskap.

Jeg har selv vært muslim og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg så opp til Fahad Qureshi. Jeg er ikke muslim i dag. Men fremdeles ser jeg at han ikke er det mediene, politikere og samfunnsdebattanter fremstiller og definerer ham som. Han er stemplet med det kjente ordet som hyppig blir brukt for å skremme nordmenn som meg selv: Ekstrem.

Betyr det at jeg er ekstrem fordi jeg gir ham støtte? Jeg er ikke engang muslim, så det hadde blitt utrolig forvirrende for den norske islamdebatten å stemple meg som ekstrem, noe jeg virkelig ikke er eller står for. Jeg har aldri ønsket krig, heller ikke jihad - hellig krig. Tvert imot, da jeg var muslim, betydde jihad for meg så utrolig mye mer enn krig.

Ordet «jihad» og betydningen av det handler om å streve for beskytte og hjelpe det man har kjært. Islam Net og Qureshi formidlet et fredelig budskap til meg om nestekjærlighet, sameksistens, brorskap, å bidra i samfunnet, være god mot sine foreldre, naboer og alle rundt meg. Jeg forlot islam, men jeg har tatt med meg flere gode norske verdier jeg fikk blant annet gjennom Islam Net.

Vi vet alle hvor vanskelig det kan være å forklare folk noe de ikke har kunnskap om. Ofte er det slik at vi dropper den samtalen, fordi vi vet at det blir for komplisert for oss selv og lytteren. Jeg føler at mediene, politikere og samfunnsdebattanter utnytter dette i forhold til Qureshi når de stempler ham slik de gjør. Jeg vet hva Islam Net står for, det er ikke ondskap, vold, terror, dehumanisering av andre, kvinneundertrykking eller ekstremisme. Tvert imot!

Det kan kanskje virke slik når man står på utsiden og får formidlet budskapet deres fra partiske aktører som har en agenda om å fremstille Islam Net som ekstremister. Slik skapes et polarisert samfunn.

Det er veldig lett for mannen i gaten å sluke det som står i mediene. Islamfrykt selger, og Islam Net blir misbrukt i politiske agendaer om å sanke stemmer i kampen mot «den onde Qureshi og Islam Net». Det blir som mobberen i skolegården som får alle dine venner til å gå fra deg. Han presser deg opp i et hjørne, og da sitter du der helt alene som det «ludderet» han ønsker at alle skal stemple deg som.

Dette er svært urettferdig, ikke minst synes jeg det er umoralsk av det offentlige Norge å holde på slik. Så gi dere med slike former for propaganda!

Vi er alle forskjellige. Vi er ikke engang like våre egne brødre og søstre, men vi elsker dem uendelig mye uansett. Så forståelse er noe vi alle trenger. Om vi er enig eller uenig, så gjelder dette: At vi alltid er venner ved dagens slutt. For når stormen står på for fullt, er det ingen vei å snu.