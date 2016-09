Hvorfor holder kommunene på Itslearning og Fronter, når det finnes langt bedre og billigere alternativer?

Itslearning er et åk, det vil si: Et vassåk. I riktig gamle dager, før gårder og hus fikk innlagt vann i rør, var vassåket et nyttig redskap. Denne trefjølen som man la over skuldrene, med et utskåret hakk til nakken midt på, og en krok eller et lite hakk til en bøtte i hver ende, forenklet i visse fall prosessen med å hente vann.

Dataprogrammet Itslearning, og konkurrenten Fronter – som ikke lenger er noen konkurrent etter at Itslearning AS kjøpte Fronter i fjor – har dominert i norsk skole som offisielt verktøy for digital kommunikasjon og samhandling mellom elever og lærer de siste ti årene.

Ideen var god. Med Itslearning eller Fronter kunne lærere og elever sende tekstmeldinger til hverandre, og laste opp og ned dokumenter via Internett, blant annet. Dette var nytt og nyttig for 10–15 år siden. Det var før Facebook og tilsvarende sosiale medieplattformer, og før skylagring ble standard.

Nå er situasjonen en helt annen. Giganter som Microsoft og Google har kommet med sine «Classroom» og «Education»-løsninger, som langt på vei gjør det samme som Itslearning og Fronter har forsøkt å gjøre, bare mye bedre og mer brukervennlig. De integrerer verdifulle digitale arbeidsverktøy som Itslearning og Fronter mangler, som Microsoft Office 365 og Google Apps. Og de er gratis til bruk i skolen.

Fra den andre siden skvises Fronter/Itslearning skoleadministrative systemer, som Visma Flyt Skole og IST Skoleadministrasjon, som har flyttet opp i skyen og som stadig blir bedre.

Flere aktører som Skooler, IST Læring og Zokrates/Enable har sett forretningspotensialet i å stå på gigantenes skuldre. De har bygget LMS-funksjonalitet («Learning Management Systems») som går sammen med Microsoft og Google sine løsninger, og sleger det inn til skolesektoren. Et par håndfuller norske kommuner, med Trondheim kommune som den største, har så langt vraket Itslearning og Fronter til fordel for disse erstatningene.

I flertallet av kommuner som fortsatt holder seg med Fronter/Itslearning, kan skolenes og lærernes situasjon sammenlignes med at noen (Google, Microsoft med flere) har lagt vannrør og satt opp kraner og drikkefontener ved inngangsdøren deres og sagt: «Vær så god! Drikk gratis, rennende vann. Forsyn dere!», mens de fremdeles er pålagt å gå med åket til brønnen. Det er en ugrei situasjon, både for skolene og lærerne, og for skoleeierne.

Lærerstanden er splittet i tre når det gjelder å forholde seg til Itslearning/Fronter. Den store hopen gjør som de får beskjed om. De syntes det var strevsomt da «læringsplattformen» ble innført, men de er blitt vant med åket og har innfunnet seg med det på et vis, og de bruker ikke mer tid på det enn de må.

Så har du de som er kritiske til Itslearning/Fronter. Blant dem er de mest IKT-kompetente lærerne, undertegnede medregnet. Vi tar ikke på oss skylden når et dataprogram gjør arbeidet tungvint for oss, men klager på dataprogrammet.

Til sist er det den minste, men mektigste gruppen: Itslearning-ressurslærerne. De har gjerne fått nedsatt undervisningstid for å administrere programmet, i tillegg til å bistå andre lærere i å bruke det. På toppen kommer goder som å bli frikjøpt fra jobben for å dra på hotellkonferanse midt i uken, med øl og vin og underholdning.

Det blir en uhellig allianse mellom Itslearning-ressurslærerne, som vil forsvare sine goder og sin posisjon, kommuneledelsen og de kommunale innkjøperne, som vil forsvare pengebruken, og Itslearning AS, som vil tjene penger.

Itslearning og Fronter har, som vassåket, utspilt sin rolle. Når mange norske kommuner fremdeles er kunder av Itslearning AS, skyldes det to forhold: Offentlig treghet og denne uhellige alliansen. Jeg har merket den så altfor godt. Den er ikke til skolenes og elevenes beste. Hvordan er det i din kommune?