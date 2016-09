Importvern? Gi oss heller vern mot det politiske trollet som hindrar nye og gamle bønder å starte opp med geiter.

For å få mjølk må du ha to ting, fôr og avkom, og iallfall ikkje høgare utdanning. Storfebesetningane byrjar å bli så store at det er vanskeleg å finne godt nok beite i nærleiken av fjosen, ifølgje forskning.no.

Vel, der har ikkje Bukkene Bruse vanskar, reint bortsett frå at dei minste vert kasta til trollet. Tusenvis av geitekillingar vert destruert rett etter fødselen, skriv Nationen i ei sak om kjekjøt. I klartekst – inga mjølk går til spille ...

Bioforsk framhevar at geiter har ei viktig rolle å spela innan kulturlandskapspleie, men at det føreset at folk får augo opp for kjekjøt som delikatesse. Sant, kylling er turt gammalt brød i forhold til denne delikatessa, men den burde vore daglegdags.

Eg forstår ikkje Landbruksdirektoratets strukturpolitikk. For geitemjølk er det berre mogeleg å starte opp med mjølkeproduksjon i kommunar der det er geitemjølkkvote frå før. Kvifor det?

Det er vidare ikkje mogeleg å konvertere grunnkvote frå kyremjølk til geitemjølk. Kvifor ikkje? I mitt hovud er det som om nokre stabukkar systematisk hindrar gamle og nye bønder i å starta opp med geiter. Importvern? Gi oss heller vern mot det politiske trollet.

Ein svært populær debattklassikar om mat: Guud kor billig!

På tjuetalet var det meir enn 300.000 geiter i Noreg. I 2012 var det registrert 33.000 mjølkegeiter og talet på geitebønder har blitt meir enn halvert på 10 år (Bioforsk). Kanskje me skulle hatt ei ny utskiljing, sånn at ein gammal husmannsplass eller område som ikkje er i bruk kunne blitt seld for ein symbolsk sum til folk som vil bli bønder, men som ikkje kjem inn på marknaden fordi dei ikkje har odel eller fordi bruka har blitt omregulert (han bytte bort kua – med sommarhus).

I juli var det over 10.000 arbeidsledige i fylket, men berre litt over 1000 ledige stillingar, og i dag finn eg 534 annonsar hjå Nav. Er det nokon som meiner at eventuell overkvalifikasjon kvalifiserer til å lata vera å arbeida? Kan det og hende at ein del stillingar eigentleg ikkje krev så masse? Du treng ikkje gå på universitetet for å læra å mjølka.

Før trefte eg på geiter nett som det var. No finn eg dei berre hjå Åsmund Olavsson Vinje, men han skriv no også levande om dei: «Og so stender ho og jortar (drøvtygger) med det lange skjegget sit og seer ned i Avgrunden, liksom ho skulde vera paa Theatret.» Saka er den at ho no blir hivd ned i avgrunnen. Det er ei skam.