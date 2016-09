Strøm-Olsen tar fatt i den andre siden av fenomenet, nemlig det vi på kulturscenen faktisk gjør.

I innlegget Bergens gründere må lære av kunstscenen skriver Nicolai Strøm-Olsen at kultur kan fungere som motor i byutvikling og næringsutvikling. Bergen har en dynamisk kunstscene og tenker internasjonalt, og dette bør også gründere i andre deler av næringslivet lære av kunstscenen, skriver han.

For oss som arbeider i dette feltet er det en skikkelig god klapp på skulderen når noen mener vi har begynt å få gjennomslagskraft utover vårt eget felt. Når man snakker om effekten av kulturlivet på næringslivet, snakker man som oftest om gentrifisering, det vil si om hvordan fattige kunstnere tar over slitne bydeler, starter sine kreative foretak og gjør disse slitne bydelene mer attraktive gjennom sin hang til trendy kaffe, selvdyrkede urter og redesignede fabrikklokaler med retro møbler.

Men å snakke om gentrifisering er å snakke om den økte prisen på bygningsareal, nye sjøvendte leiligheter og nyoppussede fortau. Derfor er det forfriskende når Strøm-Olsen tar fatt i den andre siden av fenomenet, nemlig det vi på kulturscenen faktisk gjør.

Et økosystem, kaller Strøm-Olsen det, og det er et fint bilde på det som skjer. Og i dette ligger noe veldig viktig: Ja, vi støtter hverandre, men vi eksisterer i dette systemet fordi vi utfyller hverandre. Vi gjør forskjellige ting, utfører ulike oppgaver, oppfyller ulike behov. Hver enkelt av disse kulturinstitusjonene har en sterk identitet, en nisje i markedet, for å hoppe ut av naturmetaforene og inn i gründer-språket.

Da Kunstgarasjen åpnet i februar 2016, var det fordi der fantes et hull i økosystemet, et behov som ikke ble oppfylt. Mange av de kunstnerstyrte galleriene har et fokus rettet mot kunst som man ikke nødvendigvis ønsker skal inngå som en del av et kommersielt marked, men der er også mange kunstnere som ønsker å være en del av dette markedet. Vi har ikke en overflod av kommersielle gallerier i Bergen, og presset på disse ble stort fra kunstnere som ønsket å stille ut.

Da vi startet opp, hadde mange på Bergens kunstscene jobbet for at de andre galleriene, både kunstnerstyrte og kommersielle, skulle se Kunstgarasjen som en aktør som kunne ta bort noe av presset på dem og gi dem mulighet til i større grad å rendyrke sitt eget fokus. I tillegg var vår tanke at der ikke er et endelig antall publikummere som vi alle skal slåss om, snarere at synergieffekten ville skape nye publikummere som ville være like mangfoldige som kunstscenen selv.

Et annet aspekt ved økosystem-bildet til Nicolai Strøm-Olsen, er at økosystemer alltid krever å bli åpnet opp og inngå i samspill med andre økosystemer.

Dette er selve kjernen i Kunstgarasjens prosjekt. Vi ønsker ikke bare å være en inspirasjon for gründere, vi ønsker at gründere, næringsliv, bedrifter og helt vanlige mennesker som bare er på joggetur rundt Store Lungegårdsvannet, alle de andre små økosystemene, skal komme inn i Kunstgarasjen og bli kjent med det økosystemet som er Bergens kunstscene.

Det er nettopp i samspillet mellom disse tilsynelatende motsetningene at de gode utvekslingene skjer, mellom det lokale og det internasjonale, utenfor og innenfor. Det er ikke sikkert at gründerne bare trenger et eget gründer-sted som f.eks. The Hub på Bryggen. Kanskje gründerne burde henge litt i Kunstgarasjen?