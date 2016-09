I det siste har jeg jobbet med et lite prosjekt for meg selv. Et lite prosjekt om å bli kvitt følelsen av å hele tiden være til bry.

Er det så vanskelig å gi en fremmed forbipasserende et lite smil? Være litt hyggelig, høflig, imøtekommende og åpen? Det er vel ikke så tungt å løfte blikket og dra litt i munnvikene, er det vel?

I det siste har jeg jobbet med et lite prosjekt for meg selv. Et lite prosjekt om å pushe meg selv ut av komfortsonen, og forhåpentlig sakte, men sikkert overkomme følelsen av å hele tiden være til bry. Jeg tenkte å prøve noe som ikke krevde så mye, en veldig enkel og lett ting. Jeg tenkte jeg skulle åpne meg litt for fremmede på gaten, gi dem et hyggelig lite smil. Føle at jeg ikke er til bry for forbipasserende, for ærlig talt, det er jeg vel ikke?

På vei til bussen går det alltid en eller annen forbi - på vei til skolen, butikken, på gaten. Det er alltid noen ute, noen å oppsøke. Vel, det er alltid noen ute, men veldig sjelden noen å oppsøke. Folk vil ikke engang se på meg, de unngår blikkontakt, vil ikke engang løfte på hodet.

De få som faktisk gir meg et blikk, ser nesten sur ut når jeg prøver å vri på munnviken før de flytter øynene vekk igjen. Å legge merke til dette gjør meg virkelig sjokkert og trist, for det er jo ikke det at jeg er til bry for dere, er det vel? Så er da et smil blir for mye forlangt?

Nordmenn er ikke akkurat kjent for å alltid være de mest imøtekommende menneskene. Jo visst er vi hyggelig og ordentlig, men små ting som å hilse og smile er noe man så vidt får oppleve på fjelltur. Det er trist at vi er blitt så innelukket for fremmede, at å være imøtekommende for en du ikke skal se mer enn i noen sekunder blir for vanskelig. Vi burde ta oss litt sammen, gjøre det gøyere å gå ute. For når noen faktisk ønsker å smile tilbake, blir jeg så utrolig glad.

Så her er en utfordring til dere alle, fra meg som ikke vil være til bry. Løft blikket og oppsøk menneskene rundt deg. Det trengs ikke mer enn et lite smil!