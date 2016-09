Straffesaken mot Berge Gerdt Larsen burde vært stoppet allerede i 2009.

I etterkant av lagmannsrettens frifinnende dom i straffesaken mot Berge Gerdt Larsen, har enkelte forsøkt å nyansere bildet av det som har skjedd, til skattemyndighetenes og påtalemyndighetens fordel. Kommentatorene har festet seg ved at tingretten kom til et annet resultat enn lagmannsretten, og at det på enkelte punkter gis uttrykk for tvil.

Etter undertegnedes syn er det ingen grunn til å feste seg ved de punkter der det gis uttrykk for tvil.

Fakta: Berge Gerdt Larsen-saken Den bergenske investoren Berge Gerdt Larsen (63) ble 31. august 2016 frifunnet for grov økonomisk utroskap og skatteunndragelse av Gulating lagmannsrett. Frifinnelsen kom etter at Larsen i oktober 2013 ble dømt til fem års fengsel for grov økonomisk utroskap og grovt skattesvik i Bergen tingrett. Halvparten av straffen ble gjort betinget. Larsen anket tingrettens dom på dagen. Påtalemyndigheten mener Berge Gerdt Larsen tappet selskapet Larsen Oil & Gas for minst 20,5 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. I 2007 var Larsens skjulte utenlandsformue ifølge tiltalen på minst 645 millioner kroner. Saken har vært en prestisjesak for skatt-, politi- og påtalemyndighet i Hordaland i over et tiår, og er en av de største sakene om økonomisk kriminalitet de siste årene.

Hele straffesaken mot Larsen bygger i bunn og grunn på et premiss om at han er eneeier av nærmere bestemte selskaper i lavskattland. Dette premisset var imidlertid klart uriktig etter lagmannsrettens syn. Den tvil som lagmannsretten i enkelte henseender gir uttrykk for gjelder forhold av underordnet art – forhold som ellers ikke ville dannet grunnlag for en straffesak.

Hadde skattemyndigheter, politi og påtalemyndighet bygget på en korrekt oppfatning av eierskapet til de aktuelle selskapene fra begynnelsen av hadde det aldri oppstått noen straffesak mot Larsen.

På denne bakgrunn er det et interessant spørsmål; når hadde skattemyndigheter, politi og påtalemyndighet de nødvendige opplysninger og den nødvendige dokumentasjon knyttet til eierskapet av disse selskapene? Dette er med andre ord spørsmålet om når straffesaken mot Larsen burde være droppet.

Svaret vil nok overraske mange. Politiet og påtalemyndigheten hadde innhentet klar dokumentasjon for eierskapet til de utenlandske selskapene allerede i 2009. Myndighetene likte dårlig det de fant; i en henvendelse til britiske skattemyndigheter knyttet til den etter hvert overveldende dokumentasjon for at Larsen ikke eide de aktuelle selskapene skrev norske skattemyndigheter – nærmest bedende – at dokumentasjonen var «devastating» for saken mot Larsen (lagmannsrettsdommen på s. 45).

I denne sammenheng virker det nærmest som om myndighetene ba britiske skattemyndigheter innta et annet standpunkt til dette spørsmålet – slik at man kunne komme i mål med straffesaken her hjemme.

Men eierforholdene er slik de er, og dette faktum ble vitterlig knusende for påtalemyndighetens sak. Hundretusenvis av dokumentsider senere, og etter avhør foretatt verden over, var det ingenting som kunne rokke ved dette grunnleggende faktum i saken.

Et av de store spørsmålene som står igjen etter denne saken er hvorfor skattemyndigheter, politi og påtalemyndighet valgte å kjøre en straffesak med et faktum som de selv hadde karakterisert som «devastating».

Advokat Kvelstad har ikke vært involvert i sakskomplekset, men har tidligere hatt enkeltstående oppdrag i andre sammenhenger for selskaper som Berge Gerdt Larsen har hatt eierinteresser i.