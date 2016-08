Det ser ut til at Haukeland har glemt barselstiden i planene for 2023.

I et innlegg fra Kjersti Toppe i BT 18. august drøftes barselomsorgen på Kvinneklinikken (KK) slik den blir i 2023 på det nye barne- og ungdomssykehuset. Som tillitsvalgt på KK deler jeg Toppes bekymring for fremtidens barselomsorg.

Kjersti Toppe: Ungen ut og rett heim

I et historisk perspektiv har barselomsorgen endret seg betydelig de siste 30 årene. På 1980-tallet måtte en kvinne som ville reise hjem før det var gått fem dager, skrive seg selv ut, på eget ansvar. I 2016 ligger barselkvinnene i Bergen i gjennomsnitt i to døgn på sykehuset.

Eivind Hansen svarer 19. august på kritikken i BT. Han skriver at god barseloppfølging ikke er avhengig av at det skjer på sykehuset. Dette er vi jordmødre helt enig i. At jordmor fikk mulighet til å bli med nybakte mødre til eget hjem, kom som et tilbud for dem som ønsket det allerede i 2007. Det skjedde etter et initiativ fra Jordmor Monica Ekeli. Siden den gang har Fjell, Øygarden og Os opprettet lignende tilbud.

Kvinner som skrives ut fra KK etter ett døgn, får nå oppfølging fra jordmor hjemme. I 2013 valgte KK å utvide tilbudet, og resultatene viser at de fleste kvinner er fornøyde. Det er ingen tvil om at barselomsorg hjemme kan være både trygt og godt. Det Kjersti Toppe tar opp, er ikke hvorvidt barselomsorgen hjemme er god, men at det i 2023 forventes at 40 prosent av alle barselkvinner reiser hjem bare 6- 8 timer etter fødsel.

Eivind Hansen forsvarer KK: Ikkje avhengig av ei seng

Det er en vesentlig forskjell på å reise hjem 24 timer etter fødsel og 6- 8 timer. Det krever derfor et helt annet jordmor-i-hjemmet tilbud enn vi har i dag. Selv om fødselen er normal og barnet er friskt, kan en kvinne som har hatt rier i 24 timer være mentalt og fysisk sliten. Og selv om barselkvinnen er frisk, kan hun trenge hjelp til amming og stell ikke bare én gang i løpet av dagen, men ti.

En normal fødsel skiller heller ikke på hva kvinnene har med seg i bagasjen når de kommer til sykehuset. Det er ikke bare medisinske grunner som gjør at barselkvinnene trenger oppfølging før de reiser fra sykehuset.

En kartlegging utført av KK i 2015, viser at 21 prosent reiser hjem etter 9- 24 timer, 2,1 prosent før det er gått 8 timer. Resten ligger lenger på sykehuset. I sommer var jordmor-i-hjemmet tilbudet stengt i tre måneder, grunnet økonomien på KK. Prognosene tilsier at det ikke er plass til alle barselkvinnene i 2023, og kommunen sier de ikke er klar for å ta imot disse kvinnene. Slik det er i dag, har ikke KK økonomi til å reise ut til 40 prosent av kvinnene. Det er riktig at modellen for 2023 er diskutert med de tillitsvalgte, men vi har fra starten påpekt at det ikke er realistisk å sende hjem 40 prosent av de nybakte mødrene så tidlig. Dette faktum er helt uavhengig av en betydelig ressursøkning til jordmor-i-hjemmet.

Det er viktig med en god start på livet både for nyfødte og den nye familien. Det vil forebygge og spare samfunnet for store kostnader i fremtiden. For et svangerskap ender ikke bare i en fødsel, det kommer også en tid som kalles barsel. Det ser ut til at Haukeland har glemt barseltiden i planene for 2023.