Litteraturkritikk

Olaug Nilsen kritiserer Jørgen Sejersted sin kritkk av Sandra Lillebøs diktsamling «Alt skal skinne og blø».

Ingen skal beskylde meg for å vere uhilda i spørsmålet om kvaliteten på Sandra Lillebøs bok «Alt skal skinne og blø», vi er gode og fortrolige venner. Men eg må likevel protestere på dei tre hjertene boka blir tildelt i BT i dag. Ikkje berre på hjertene, men også på karakteristikken «morspoesi». Og på oppsummeringa om at boka er refleksjonar over den moderne kvinnes sisyfos-arbeid. Den moderne kvinne? Kva betyr det i denne samanhengen? Kor tar Jørgen Sejersted det frå? Og, kanskje ikkje like viktig, men viktig nok i påpeikinga av bokmeldarens unøyaktige lesing - kor tar han det frå at det siste diktet beskriv ei dotter?

Les Jørgen Sejersteds kritikk av boka her

Eg les «Alt skal skinne og blø» som ein refleksjon over og ei utforsking av det å ha ein utsatt posisjon. I samlingas andre del er det fleire dikt som viser eit utrygt kjærleiksforhold, der maktforholdet mellom partane er ujevnt, og der kvinnerolla i eit slikt forhold blir latterleggjort som ein klisjé, fordi det er så alminneleg å la seg undertrykke.

«det er ingenting

bare vanlig, innsiktsløs ulykke

all den fortapelsen kastet bort

på et så lite intellekt

dét er til henne:

det fattige kvinnespråket.»

På same måte er det ujamne maktforhold mellom barna og dei vaksne i dikta i dei andre delane. Ujamne maktforhold mellom barn og vaksne må det jo vere, men korleis skal ein då forstå den utsette posisjonen som barn og den sterke posisjonen som vaksen mor i forhold til den svake posisjonen i eit kjærleiksforhold som går over styr?

Det finst ei innsikt i dikta om at den vaksnes ansvar for barn aldri kan skjøttast godt nok, det er til dømes umulig å passe på barnets marihøne - eg les marihøna som draumen og håpet om meining, både for mor og barn, som ein umulig kan fange. Kva er det med dette som er spesifikt moderne? Eller er det dette Jørgen Sejersted synest han har sett så mange gongar før, det umulige i morserfaringa? Kor då? Kor er det det er gjort betre?

Eg er einig i at boka tematiserer at det føles som maktesløyse å ta i bruk klisjéar for å beskrive ei erfaring. Men eg er ikkje einig i at det ikkje er godt gjort i «Alt skal skinne og blø», eller at det ikkje er nødvendig å minne kvarandre på nettopp dette.

«Det er ikke meiningen at alt skal føles så underlig. Jeg har ingen trang til gåtefullhet eller ironi: Bare priveligerte kan ivre etter å fordele skyld.»

Kor lågt synk eg om eg påstår at Jørgen Magnus Sejersted deler ut sine tre hjerter til eit emne han ser ned på, frå ein priveligert posisjon?