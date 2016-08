Det er flott at BT står opp for lokaldemokratiet - når det passer dem selv.

I BTs leder lørdag 27.08.16 slås det fast at bilene må fjernes fra Bryggen, av hensyn til verdensarvstatusen og alle som ferdes i sentrum.

En bilfri Brygge er ikke vanskelig å slutte seg til, men allerede i ingressen gjøres det også ufravikelig klart: «Bryggen skal være med bybane og uten biler.» Bakgrunnen for at BT føler seg presset til å slå fast dette igjen nå, selv om et knapt flertall i bystyret vedtok det samme i vår, er at Statens vegvesen i en fersk utredning konkluderer med at bygging av ringvei øst vil bety at Bryggen ikke kan gjøres bilfri uten at Skansetunellen bygges.

Dette vil i praksis bety at visjonen om en lang og tung bybane over Bryggen svekkes betydelig.

BT er til og med så engstelige for at noe skal stikke kjepper i hjulene for en bybane over Bryggen, at man finner det nødvendig slå fast følgende mot slutten av lederen: «Bybanen skal gå langs Bryggen, og Bryggen skal bli bilfri. Byrådet må ikke vike på grunn av veivesenets utredning, men ta utfordringen og finne de gode løsningene. Det er politikerne som skal ta beslutningene, ikke Statens vegvesen.»

Jeg synes det flott at BT står opp for lokaldemokratiet, men er nok mer tvilende til hvor alvorlig samme avis tar det faktum at et klart flertall av byens politikere og innbyggere mener at en dobbeltsporet bybane over Bryggen er en dårlig idé.