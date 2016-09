Ein gløymer at det å være lærar ikkje berre er det faglige, men også det pedagogiske.

Som lærarstudent med eit framtidig mål om å bli lærar, er eg stolt øve mitt val i livet. Likevel er det mange som lurar på kvifor eg vel dette yrket. Dei siste åra har vert mykje snakk om lærarane i media, fordi nokre meiner vi får lenger ferie og politikarar som vil endre og fornye utdanninga heile tida.

Er det vanskeleg å forstå at det å vere lærar er ein begivenhet i seg sjølv og at ein ikkje vel dette yrket berre fordi ein får meir ferie, men at ein treng denne ferien av og til. Som lærar jobbar ein mykje også når elevane er gått heim for dagen.

Vi tenkjer, prøver og planlegg undervisning til kvar einaste skuledag, slik at elevane skal få best mogeleg utbytte av undervisninga. Berre det i seg sjølv er ein kunst, då ein skal variere undervisningsmetodane ein brukar for å få glade og nøgde elevar.

Spør du meg er det ikkje ferien som er grunnen til at eg vil bli lærar. For meg er det nesten som eit kall. Eg vil hjelpe andre eit steg vidare og vere ein del av elevanes reise mot sine mål her i livet. I seg sjølv er det ein stor begivenhet og ein blir glad av å kunne hjelpe barn og unge.

Eg blir glad av å sjå at elevane har det bra. Då føler eg sjølv at eg har gjort ein god jobb og det er i slike augneblink ein blir minna på kvifor ein har valt å gå denne yrkesretninga i livet. Å få andre til å smile og å kunne gjer ein forskjell i andre sin kvardag er meiningsfylt, og då skjønar eg ikkje kvifor andre skal sette spørsmålsteikn ved kvifor eg vel dette yrket.

Som lærarstudent er mykje av utdanninga i dag bra, det er ei god utdanning og den fungerer for det meste. Av den grunn skjønar eg ikkje kvifor politikarane skal endre på denne heile tida. Det er ikkje lenge sida utdanninga vart delt opp til 1-7.klasselærer og 5-10.klasselær med meir fokus på ulike fag, men før ein visste ordet av det vart det krav om fire i matematikk og ein femårig utdanning.

Ein gløymer at det å vere lærar ikkje berre er det faglege, men også det pedagogiske. Det å vere ein god rollemodell, ein god lyttar og samarbeidspartnar. Ein treng ikkje å ha ein master eller fire i matematikk for å bli ein god lærar. Sjølvsagt skal vi ha krav til utdanninga, men sidan ein har valt å endre utdanninga slik den er i dag, må ein også endre krava knytt til dei enkelte faga. For ein treng ikkje å vere god i matematikk for å bli ein god norsklærar.

Eg var heldig å fekk draumen min oppfylt. Men kva med dei andre som den dag i dag har same draum som meg, men ikkje får gjennomført den på grunn av at talet fire ikkje står på vitnemålet deira i matematikk?