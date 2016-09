I dag er en fin dag. Systemet som har kostet meg hårfarge og nattesøvn er endelig ute av livet mitt. Dette var jeg lykkelig uvitende om da jeg rotet jeg meg inn i den ville mediejungelen for ti år siden. Der inne fant jeg Bergens Tidende og avdelingen for «internett-utvikling».

Det skulle vise seg at avdelingens navn var en lokketittel. Eller så hadde ikke jeg fått med meg alt som ble sagt med liten skrift på intervjuet. Jeg skulle ikke bare utvikle selve internettet for BT. Jeg skulle også sørge for at publiseringssystemet til bt.no fungerte. Det gikk sånn passe.

Like overraskende som sol i Bergen begynte ting å feile. Artikler nektet å la seg lagre, nettsiden nektet å svare og serverne brukte all sin datakraft på å spytte ut feilmeldinger. Medisinen var store mengder kaffe og omstarter.

Feilene ble meldt inn og svaret var ofte at dette skulle bli fikset i neste versjon. Som barn i adventstiden gikk vi og ventet. Da oppdateringen dukket opp var det hallelujastemning. Alt annet ble satt på vent, nå skulle alt bli så mye bedre. Systemet ble oppdatert og feilene forsvant. Men så tittet solen frem i Bergen igjen.

Jeg fikk i det minste sort belte i å ta omstart.